Breaking Bad-Fans werden sich noch an die Folgen erinnern, in denen die Langeweile einzusetzen drohte. Irgendwie war zu Beginn der fünften Staffel die Luft raus. Bis plötzlich, in der dritten Episode, dieser schüchterne, rothaarige Typ namens Todd auftauchte, der im Grunde gar nicht so schüchtern war. Man wusste sofort: Er könnte zwar keiner Fliege etwas zu Leide tun – dafür aber jemandem ohne mit dem Auge zu zucken die Kehle durchschneiden. Dennoch ist der Schauspieler Jesse Plemons, der manchmal sogar Bryan Cranston in den Schatten stellte, weitgehend unbekannt. Acht Redakteure des Popkultur-Magazins A.V. Club haben nun eine Liste von sogenannten Scene Stealers zusammengestellt – Darstellern wie Plemons, die anderen, gestandenen Stars immer wieder die Show stehlen.

Auch Jimmi Simpson (House of Cards) und Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) fallen in diese Kategorie. Letzterer war in der Serie über Computer-Programmierer als ein nerdiges Gegengewicht zum slicken Lee Pace gedacht, lenkte aber in der letzten Staffel durch seine beachtliche Performance die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. (Zu Recht!)

Übrigens, Jesse Plemons wurde vor zwei Jahren vom Männermagazin GQ immerhin zum "Psycho of the year" gekürt – auch eine Art der Anerkennung.

