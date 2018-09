Diese Garage gleicht einem Oldtimer-Museum

Einige Autoren dieses Blogs Josefine Schummeck ist Autorin bei ZEIT ONLINE.

Wer lange in einem Kiez wohnt, meint jeden Stein zu kennen. Doch dann gibt es diese seltenen Momente: Plötzlich steht eine Tür offen, die sonst geschlossen ist und gibt eine versteckte Welt preis. Welche Schätze dabei zutage kommen können, zeigt das Video von Lenny's Garage.

Gowanus in Brooklyn ist eine raue Nachbarschaft. Sie ist bekannt für das Morbid Anatomy Museum (MAM) und den giftigen Fluss Gowanus Canal. Jeden Tag fährt Lenny Shiller zu einer Garage in dieser Gegend und kümmert sich um seine Schätze: 58 glänzende Oldtimer, Hunderte Vintage-Fahrräder, Motorräder und andere Kostbarkeiten.

Lenny ist passionierter Sammler, in Brooklyn geboren und aufgewachsen. Seit Jahrzehnten kauft er seltene Fahrzeuge, repariert und poliert sie eigenhändig. Den Motor schmeißt er nur für Spazierfahrten an, denn das Fahren selbst reizt ihn weniger. Er will die Autos für spätere Generationen erhalten.

Langsam ändert sich das Straßenbild in Gowanus durch die beginnende Gentrifizierung. Lenny's Garage gleicht einer Schatzkammer aus einer vergangenen Zeit. Es lohnt sich also mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Übrigens haben nicht nur Alteingesessene Spannendes zu erzählen, sondern auch die Neuen.

Weitere Teilchen finden Sie hier.