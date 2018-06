Alle haben mehr Sex als ich

Tyler und Sea sind beste Freunde und probieren mal ein bisschen Bondage. Caroline kuschelt gern auf Partys. Und Akea ist seit zweieinhalb Jahren mit ihrem Freund zusammen. Das New York Magazine hat in einem opulenten Special versucht, College-Sex zu porträtieren und darüber zu philosophieren, was das eigentlich bedeutet.

Im vergangenen Jahr wurde eine Menge über Sex an US-Unis geschrieben, aber fast immer ging es um Vergewaltigungen und Missbrauch. Und das New York Magazine fand, dass man vor lauter Sorge nicht vergessen dürfe, dass an den Unis immer noch ganz schön viele Studenten rumlaufen, die einfach neugierig aufeinander sind und auf die Nacht, die da kommt.

Mehr als 700 von ihnen hat das Magazin befragt. Die faszinierendsten Daten: 40 Prozent der Befragten sind Jungfrau. Und viel zu viele glauben, sie hätten weniger Sex als ihre Freunde – was statistisch gesehen unmöglich ist. Oder wie das New York Magazine schreibt: Jeder denkt, er sei die Ausnahme in dieser wilden Welt.

Auch wenn diese Daten nicht repräsentativ sind, ist ihr Ergebnis doch erstaunlich: Man muss die hookup culture als Student nicht mehr gut finden, um hip zu sein. Und man muss als Journalist nicht alles daran schlechtschreiben.

