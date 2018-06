Freuen Sie sich auf die vernetzte Zukunft, die in Teilen schon zur Gegenwart geworden ist: Sie sind über das Internet ständig mit Ihrem Auto und Ihrem Haus verbunden. Der Backofen heizt vor, während Sie auf dem Weg nach Haus sind. Der Kühlschrank bestellt eigenständig Milch nach. Ihr Auto gibt sich zu erkennen, während Sie noch auf dem Parkplatz herumirren. Klingt nicht schlecht. Doch es gibt auch genügend Gegenstände, bei denen eine Internetverbindung mindestens fragwürdig ist. Quartz hat sie zusammengestellt.

Die Gefahren des vernetzten Spielzeugs für internetfähige Kinder sind Ihnen natürlich bewusst. Aber wussten Sie von den Babysöckchen, die den Herzschlag Ihres Nachwuchses messen? Oder kennen Sie das Gerät, das den Druck Ihres Fahrradreifens an Ihr Smartphone übermittelt? Sie könnten ihn natürlich wie immer selbst prüfen, aber das wäre zu einfach.

Wissen Sie auch manchmal nicht, was Sie gerade trinken? Zum Glück will ein Start-up dieses große Problem der jüngeren Zeitgeschichte lösen und hat einen Becher erfunden, der Ihnen mitteilt, was Sie da gerade zu sich nehmen. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Hund performt, kein Problem – das gilt künftig auch fürs Pferd. Und falls Sie immer noch nicht genug haben, finden Sie hier noch einmal die entsprechende Übersicht.

Sie wollen nützliche, mit dem Internet verbundene Teilchen? Aber sicher.