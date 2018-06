Wir haben Militär

Einige Autoren dieses Blogs Kai Biermann

"Ich hab Polizei", sang Jan Böhmermann in seiner Rap-Parodie und sorgte damit nicht nur für viele Klicks bei YouTube, sondern auch für eine mittelgroße Deutungsschlacht in den Musikfeuilletons. Wer sich hier über wen lustig machte, war anschließend nicht mehr so ganz klar. Jetzt lässt Tilo Jung singen – und zwar die Sprecher der Bundesregierung.

Jung ist der Typ, der seit geraumer Zeit die Bundespressekonferenz an die Grenzen ihrer nervlichen Belastbarkeit führt und immer wieder belegt, dass man mit Fragen jeden in die Knie zwingen kann, wenn man keine Beißhemmungen hat.

"Sie haben Polizei. Wir haben ein Gesetzespaket /

Sie haben Polizei. Ganz sicher ist es nicht so konkret.

Sie haben Polizei. Wir haben das deutsche Militär /

Sie haben Polizei. Wir haben Innenminister de Maizière."

Den Text schnipselten Fans von Jung aus den Wortstanzen der Regierungssprecher zusammen und und lassen sie rappen. Wer sich dabei über wen lustig macht, ist in diesem Fall eindeutig. Und von Jan Böhmermann gibt's Lob:

Korrekturhinweis: Den Rap hat nicht Tilo Jung selbst gereimt, sondern Fans von ihm mit seinem Material und seiner Erlaubnis. Wir haben das berichtigt. Sorry.

