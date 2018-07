Spätzünder Nordkorea – 70 Jahre Atomtests

Eine Wasserstoffbombe? Wenn Kim Jong Un eine Kernfusionswaffe diesen Typs hätte, könnte er damit eine Großstadt auslöschen. Nordkoreas Diktator behauptet, er habe so eine Bombe erfolgreich getestet. Wissenschaftler sind skeptisch. Wahrscheinlicher ist, dass dessen Kernwaffenprototypen auf einem Stand sind, den andere Staaten spätestens im Kalten Krieg erreicht hatten. Seit mehr als 70 Jahren experimentieren Atommächte und solche, die es werden wollen, nämlich mit Massenvernichtungswaffen herum. Eindrucksvoll zeigt das eine interaktive Grafik aus der Washington Post – und lässt Kim Jong Un als Spätzünder dastehen.

Dass Nordkorea eine Bombe getestet hat, ist ziemlich sicher. Erdbeben-Messgeräte haben eine Erschütterung registriert zu dem Zeitpunkt, als der Test in dem abgeschotteten Land stattgefunden haben soll. Doch deren Wucht lässt eher auf eine klassische Atombombe schließen, die mit Fusionstechnik ein bisschen getunt wurde. Sie dürfte etwa mit der Atombombe von Nagasaki (Sprengkraft von etwa 22.ooo Tonnen TNT) zu vergleichen sein, sagen Experten. Gefährlich zwar – allein in Nagasaki starben 1945 sofort nach dem Abwurf von Fat Man 22.000 Menschen – aber technisch eben auf dem Stand von vor 70 Jahren.

Die Washington Post zeigt in ihrer animierten Grafik die Geschichte der Nuklearwaffentests: 2.054 an der Zahl. Acht Staaten haben bisher Atomwaffen gezündet – allen voran die USA und die ehemalige Sowjetunion, aber auch China, Frankreich, England, Indien, Pakistan und Nordkorea. Vor allem in den 1950er Jahren waren solche Tests Alltag – ein Haupttestgebiet war der Pazifikraum. Einige Atolle sind bis heute radioaktiv stark belastet. Auch über dicht besiedeltem Gebiet wurden Bomben ausprobiert – mit entsprechenden Spätfolgen für die Menschen und die Umwelt. Die USA sind bisher das einzige Land, das mit den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki Atomwaffen in einem Krieg eingesetzt hat.

