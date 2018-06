Instagram-Klischees to go

Herrlich, diese Aussicht vom Gipfel! Oder diese hübsche, in den Latte-Schaum gemalte Blume!! Und erst dieses Feder-Tattoo!!! Schnell ein Foto knipsen und ab damit auf Instagram. Dort stellt man dann fest, dass andere schon zigfach das Gleiche fotografiert haben. Der Musiker Hiérophante hat solche und andere Instagram-Klischees zu einem Video zusammengefügt. Von Hand, wohlgemerkt.

Die gängigen Instagram-Hashtags scheinen es geradezu zu erzwingen, dass die immergleichen Motive fotografiert und gepostet werden. Bei #bathtime sieht man von Schaum umschlossene Beine in der Badewanne, in #Pisa lehnen sich alle gegen den Turm, und, ja, unter #sixpack findet man keine Brauereierzeugnisse im handlichen Trageformat, sondern nackte Oberkörper. Aber nicht nur Normalos sind Wiederholungstäter. Auch Justin Bieber und der französische Rapper Booba scheinen in dem Video nur eine einzige Selfie-Pose zu haben.

Natürlich sei das Video an sich ein Klischee, merkt der Macher Hiérophante an, und gerade das sei die Ironie. Dennoch könnte das für uns alle eine Lektion sein. Vielleicht sollten wir vor dem nächsten Posting unseres Urlaubs in Machu Picchu noch mal kurz innehalten und einfach die Aussicht genießen, statt ein Foto zu posten.

