"Flugreisen sind eine Zumutung." Es gibt überraschend viele Menschen, die diesen Satz unterschreiben würden. Das liegt nicht nur an langen Warteschlangen vor Sicherheitschecks, modernen Ganzkörperscannern, langen Busfahrten vom Gate zum Flugzeug oder den Kämpfen um den letzten Stauraum für das Handgepäck. Die größte Zumutung auf Flugreisen ist das Engegefühl, das sich einstellt, wenn man endlich Platz genommen und den Gurt für die kommenden Flugstunden geschlossen hat: Wohin mit den Beinen, wohin mit den Armen, wohin mit dem ganzen eigenen Körper? Wie schön, wenn der Sitz neben einem frei bleibt. (Wie Sie das erreichen können, erfahren Sie übrigens hier.)

Was für schlanke Menschen eine Zumutung ist, wird für übergewichtige Menschen zur Qual. So auch für die Bloggerin und Twittererin, die sich Your Fat Friend nennt. In einem vielbeachteten Beitrag für Medium fasst sie zusammen, wie es sich anfühlt, immer diejenige im Flugzeug zu sein, bei der alle anderen Fluggäste Angst haben, dass sie sich neben sie setzen könnte.

In Filmen, Werbespots oder satirischen Fernsehsendungen werden übergewichtige Menschen in Flugzeugen als laut, raumgreifend, nervtötend und pausenlos essend gezeigt. Und dieser Stereotyp hat sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Das macht es für übergewichtige Flugreisende doppelt schwer: Da ist nicht nur die eigene Angst vor den Beschwerlichkeiten eines Fluges, sondern zusätzlich das viel belastendere Wissen um die kritischen Blicke der anderen Passagiere.

Doch auch Fluggesellschaften verweisen gerne auf die Probleme, die stark übergewichtige Passagiere verursachen. Kurzzeitig wurde sogar darüber debattiert, ob Übergewichtige dazu gezwungen werden können, zwei Tickets zu kaufen, um anderen Reisenden nicht allzu viel Platz wegzunehmen.

Vielleicht sollten wir uns lieber wieder vor Augen führen, was Solidarität in einem solchen Fall bedeuten kann. Die Bloggerin Your Fat Friend leistet ihren Beitrag zu einem besseren Verständnis der Problematik. Sie listet auf, mit welchen Widrigkeiten sich Übergewichtige auf Flugreisen auseinandersetzen müssen. Und wie sie selbst bei jedem Flug alles dafür tut, anderen Reisenden nicht zur Last zu fallen. Zum Beispiel wählt sie immer den Fensterplatz, um sich gegen die Flugzeugwand und weg von ihrem Sitznachbarn zu drücken.

So ist der Text vor allem ein Denkanstoß, der dazu auffordert, die Situation aus den Augen einer Betroffenen zu sehen.

