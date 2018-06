So gehen Sie auf der Bühne als Experte durch

Ein Mann mit Jeans, Hemd und Sakko betritt die Bühne. Hinter ihm ist auf einem großen Bildschirm der Planet Erde zu erkennen, dazu einige Zahlen und Fragen. Das Publikum lauscht ihm gebannt, klatscht an den richtigen Stellen. Der ideale TED-Talk, so scheint es. Der Redner überzeugt. Und doch handelt es sich um Comedy. Dieses CBC-Video zeigt, was Sie tun müssen, um Ihre Zuschauer in den Bann zu ziehen – und zwar ganz ohne Inhalt.

Gehen Sie mit zügigen Schritten auf die Bühne, spreizen Sie die Finger und legen Sie die Fingerkuppen der linken gegen die der rechten Hand. Schon gehen Sie als Vordenker durch, erklärt Pat Kelly von CBC. Danach nehmen Sie Kurs auf Ihren Laptop, um zu demonstrieren, dass Sie ein erhöhtes Technologieverständnis haben.

Im Anschluss gehen Sie auf der Bühne auf und ab und reden einfach. Trinken Sie einen bedeutungsschwangeren Schluck Wasser, zeigen Sie Infografiken und Statistiken. Ihre Zuhörer werden der Meinung sein, Sie seien ein Experte auf Ihrem Gebiet, und nicken Ihnen aufmunternd zu.

Der Sketch kommt relativ harmlos daher, doch in Wirklichkeit ist er viel mehr: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle, die künftig inhaltlose Präsentationen noch besser identifizieren möchten.

Weitere Teilchen finden Sie hier.