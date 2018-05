Es geht doch nichts über effektive Kommunikation, sei es am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft. Denn gute Kommunikation macht glücklich. Doch wie gelingt sie am besten? Quartz hat sich sechs nicht ganz ernst gemeinte Tipps bei einer Institution abgeschaut, die es wissen muss – schließlich kommuniziert sie seit fast 70 Jahren mit inzwischen rund 1,3 Milliarden Menschen.

Wer etwas über Kommunikation lernen will, sollte sich die Kommunistische Partei Chinas zum Vorbild nehmen. Drei Beispiele:

1. Nicht fragen! Anweisen

Halten Sie sich nicht lange mit Kritik auf. Entscheiden Sie, und teilen Sie diese Entscheidung unmissverständlich mit – aber erklären Sie sie bloß nicht.

Bonustipp für den Arbeitsplatz: Arbeiten Sie in einem Unternehmen, das ein internes Kommunikationswerkzeug wie etwa Slack benutzt, ignorieren Sie konsequent Mitteilungen, die Kritik an Ihnen ausdrücken.

2. Nutzen Sie vage Metaphern

Machen Sie es wie Chinas Präsident Xi Jinping, der im vergangenen Jahr in einer Keynote in Seattle seine Zuhörer mit einer interessanten Redewendung mächtig verwirrte.

Bonustipp für den Arbeitsplatz: Suchen Sie sich vor dem nächsten Meeting ein bedeutungsschwangeres Sprichwort heraus und lassen es dann in einem geeigneten Moment fallen.

3. Vertrauen Sie auf Aufzählungen

Zerlegen Sie ein Problem in mehrere Einzelteile. So erhalten Sie größtmögliche Aufmerksamkeit von ihren ehrfürchtigen Zuhörern.

Bonustipp für den Arbeitsplatz: Nummerieren Sie Ihre Ideen und geben Sie Ihnen einen gesonderten Titel. Ihre Kollegen werden erstaunt sein.

Wenn Sie nun noch die restlichen drei Punkte von Quartz erfahren wollen – bitteschön.

