Das perfekte GIF für Ihren Freitagnachmittag

Einige Autoren dieses Blogs Hannes Schrader ist Autor bei ZEIT ONLINE.

Vier Jungs, einen Hund, eine Bank und eine Schale mit Flüssigkeit, mehr braucht es nicht für die perfekte Freitagnachmittagunterhaltung. Sie können dieses GIF nach dem ersten Mal noch gar nicht fassen? Schauen Sie es ruhig noch mal. Oder zehnmal. Wir warten hier so lange.

Gut? Gut. Die Kollegen von The Verge sind auch hin und weg und haben sich einmal ausführlicher angesehen, was auf dem GIF alles passiert: Der junge Mann hinten links auf der Bank möchte aufstehen, um den Hund zu streicheln. Die Bank kippt um und die folgende Kettenreaktion ist verantwortlich für das GIF, mit dem Ihr Wochenende beginnt. Der Ursprung ist ein Tweet und man könnte nun fragen: Woher kommt es? Ist es nicht zu perfekt, um wahr zu sein? Wie kann es sein, dass in diesem magischen Moment nicht nur alles passt, sondern er auch gefilmt wurde?

Diese Fragen würden wir an jedem anderen Tag zu jeder anderen Uhrzeit auch stellen und beantworten. Aber es ist Freitagnachmittag und Sie wissen genauso gut wie wir, dass Sie sich nur nach diesem GIF sehnen, das Sie in Ihre WhatsApp-Gruppe schicken können, um Ihren Freunden den Freitagnachmittag zu versüßen. Deshalb lehnen Sie sich zurück, genießen Sie Ihren Feierabend und bedanken Sie sich mit einem Lächeln bei der Magie des Internets.

Wir könnten hier jetzt noch einen Absatz über die Macht des Internets schreiben, die immer wieder Momente alltäglicher Magie einfängt, kanalisiert und zuverlässig freitagnachmittags auf die Bildschirme großraumbüroermüdeter Angestellter spült, die sich auf das Wochenende freuen. Aber seien wir ehrlich: Sie wollten doch nur das GIF sehen. Sie hatten es sich verdient.

Gern geschehen.

