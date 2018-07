Reddit-Gründer appelliert an die Vernunft der Amerikaner

Die Entrüstung über den von Donald Trump veranlassten Einreisestopp für Muslime ist noch immer groß. Die neuen Entwicklungen in seiner Heimat veranlassten Alexis Ohanian, Mitbegründer der US-amerikanischen Website Reddit, einen offenen Brief an seine Nutzer zu schreiben.

Seine eigene Familiengeschichte inspirierte den 33-Jährigen zu den bewegenden Zeilen. Damit setzt der Unternehmer ein Zeichen für Immigration und Vielfalt. Ohanian schreibt, dass das Dekret nicht nur "potenziell verfassungswidrig ist, sondern auch zutiefst unamerikanisch". Denn das "Land of the Free" sei auf dem Fundament der Immigration gegründet worden. Er appelliert an die Vernunft der Nation und der Bürger und an die Rückbesinnung auf deren Werte:

"Wir sind Amerikaner. Lasst uns nicht vergessen, dass wir als Nation gedeihen, weil wir ein Leuchtfeuer für die Mutigen gewesen sind – die Müden, die Armen und die vom Sturm geschüttelten."

Er erinnert daran, dass ohne all diese mutigen und unerschütterlichen Menschen, die ihren Frieden, ihr Glück und ihre Zukunft in den USA fanden – wie einst auch seine Großeltern –, die Plattform Reddit, aber auch er nicht existieren würden.

Abschließend bittet er seine Leser, ihre eigene Geschichte zu teilen. Die Kommentare zeigen die Vielfalt eines Landes, dessen Regierung diese nun unterbinden möchte.

"Ich bin unendlich dankbar für das Flüchtlingsprogramm der USA, denn ohne es, wäre ich nie geboren worden." – schreibt User Zexui.

Und auch der Eintrag von jrshaul berührt:

"Mein Großvater war ein Flüchtling – einer, der nie von dem Land anerkannt wurde, für das er in den Krieg zog. Ein Amerikaner gab sein Leben für ihn; aber Amerika war das Land, das ihm das Leben gab, das er sein Eigen nennen konnte."

