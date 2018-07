Erstes Foto, neuer Look: So zeigt sich Chelsea Manning nach ihrer Entlassung

Die Haare sind kurz, die Lippen rot und der Ausschnitt ist tief. So zeigt sich Chelsea Manning auf ihrem ersten Foto nach ihrer Haftentlassung. Auf Instagram schreibt die 29-jährige Whistleblowerin: "Okay, so here I am everyone!!" – "Welcome back". Mehr als 21.000 Likes sind die Antwort der Community.

Fast hätte man sie nicht wiedererkannt. Sieben Jahre lang saß Manning in Haft. Sieben Jahre lang ging ein Bild von ihr um die Welt, das eine Frau mit langen Haaren, weißem Shirt und einem leichtem Lächeln zeigte. Der Grund?

Manning, die früher Bradley Manning hieß und Soldat der US-Armee war, hatte 200.000 geheime US-Dokumente über Vorkommnisse bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan an die Plattform WikiLeaks weitergeleitet. Nach jahrelangen Protesten und Petitionen hatte der damalige US-Präsident Barack Obama ihre Strafe auf sieben Jahre reduziert – ursprünglich war sie zu 35 Jahren Haft verurteilt worden.

Manning enthüllte unter anderem, dass US-Hubschrauberpiloten im Irakkrieg 2007 Zivilisten und Journalisten erschossen hatten. Auch belegten die veröffentlichten Dokumente Folter durch US-Soldaten. Manning erhielt dafür international mehrere Menschenrechtspreise.

Warum sie sich nun so verändert zeigt? Auf Twitter schrieb sie vor einigen Tagen: "12 more days! Celebrating a new hope, and a return of the sun." Ihre Rückkehr feierte sie, wie auf Instagram zu sehen ist, mit Pizza, Sekt und schwarzen Converse-Schuhen.