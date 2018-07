Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es – doch das amerikanische Kriegsministerium ging 1943 lieber auf Nummer sicher: Um den US-Bürgern die Gefahren durch Populismus und massentauglichen Rassismus aufzuzeigen, produzierte das Ministerium vor mehr als 70 Jahren einen Kurzfilm, der 1947 aufgrund seines Erfolgs ein zweites Mal veröffentlicht wurde. In dem 17-Minuten-Streifen Don't be a sucker (etwa: Sei kein Dummkopf) geht es, in frischer Erinnerung an das Nazi-Regime und den Zweiten Weltkrieg, um die Verführungskünste von Demagogen – und wie man sich gegen eine herbeigeredete Spaltung der Gesellschaft wehren sollte.

Kernsatz des Videos: "'Die 'anderen' gibt es nicht, es gibt nur Amerikaner." Eine Botschaft mit zeitloser Wahrheit – die gerade in den heute (wieder) tief gespaltenen USA an Bedeutung zu gewinnen scheint. Immer häufiger tauchen in sozialen Netzwerken Zitate oder Videoschnipsel aus dem Film auf, die seine Aktualität betonen. Ein Nutzer bei YouTube etwa schreibt: "Das Video könnte von vergangener Woche stammen."

Deswegen: Zurücklehnen, Video ansehen, und sich fragen, was man aus 1943 für 2017 lernen kann.