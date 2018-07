Danach haben die Deutschen 2017 gegoogelt

WM-Auslosung, Bundestagswahl und Wahl-O-Mat: Das sind die Suchbegriffe des Jahres 2017 in Deutschland. Sie verzeichnen laut Google Trends den höchsten Anstieg an Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr. Das erklärt auch, warum es die WM-Auslosung, die erst am 1. Dezember stattfand, auf Platz 1 der Begriffe geschafft hat.

Die meistgesuchten Schlagzeilen sind, neben Bundestagswahl, Bitcoin, G20 und Katalonien. Unter Schlagzeilen versteht Google Nachrichtenthemen mit einem hohen Suchinteresse. Sie tauchen innerhalb einer Box in den Suchergebnissen auf, wenn mehrere Quellen gleichzeitig über das Thema berichten.

Ein Nachrichtenthema hat es auch auf Platz 1 der am stärksten aufsteigenden Fragen geschafft: Was ist der G20-Gipfel? Auch Fragen zu Feiertagen finden sich unter den Top 5: Was beginnt am 1. Advent? Was ist Pfingsten?

Und wissen Sie, was ein Schuppentier ist? Vielleicht haben Sie es schon gegoogelt, denn die Frage nach dem Tier zählt ebenfalls zu den aufsteigenden Fragen in diesem Jahr. Das Pangolin, wie es auch heißt, ist seit letztem Jahr immer wieder Thema der Berichterstattung gewesen, seit festgelegt wurde, den Handel mit Schuppentieren zu verbieten. Sie zählen zu den am häufigsten illegal gejagten und geschmuggelten Säugetieren weltweit.

Ein anderer Grund für die prominente Platzierung im Google-Jahresrückblick könnte ein Doodle Game sein, ein Geschicklichkeitsspiel mit einem verliebten Schuppentier, das vor dem Valentinstag auf der Startseite der Suchmaschine gespielt werden konnte. Vermutlich hat es viele Nutzer zu der Frage verleitet, was ein Schuppentier denn überhaupt ist.

Überraschen mag auf den ersten Blick die Frage: Was besteht aus Spiegel und Fahne? An dieser Millionenfrage scheiterte Anke Engelke im Mai bei Wer wird Millionär?. Sie hat es auf Platz 2 der Was-Fragen geschafft, vermutlich, weil nur sehr wenige Menschen im Vorjahr nach dieser Frage gegoogelt haben.





Die Daten von Google Trends sind anonymisiert und aggregiert. Wie hoch die absolute Anzahl an Suchanfragen zu einem bestimmten Thema war, verrät der Google-Rückblick nicht. Wir wissen also nicht, ob nach der Millionenfrage Hunderte, Tausende oder sogar Zehntausende Male gesucht wurde.

Unterhaltsam ist der Rückblick aber allemal, zum Beispiel, wenn man wissen möchte, was ein Einhorn-Frappuccino in den Suchtrends der USA verloren hat.

*In einer früheren Version dieses Artikels wurde fälschlicherweise behauptet, die Artenschutzkonferenz habe dieses Jahr stattgefunden, obwohl sie 2016 stattfand. Die entsprechende Stelle wurde gestrichen. (Anmerk. d. Red.)

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.