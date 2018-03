Donald Trump: Eine Mauer hier, eine Mauer da

In der Welt des Donald Trump steht da diese Mauer – schön und großartig ist sie, bezahlt von den Mexikanern, ein Bollwerk gegen all die Migranten aus den südlichen Gefilden des amerikanischen Kontinents. Und in der Welt des Donald Trump hat der Bau dieser Mauer bereits begonnen – nichts anderes legt ein Tweet des US-Präsidenten nahe:

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

Ein "großartiges Treffen" hatte er, schreibt Trump. Am Nachmittag habe das Treffen stattgefunden. Thema: "Der Beginn unserer GrenzMAUER im Süden".

Dazu postet er Bilder, die genau das suggerieren: Die USA haben mit dem Bau der Mauer begonnen – lange, bevor die Finanzierung für dieses megalomanische Konstrukt überhaupt in Ansätzen geklärt ist. Letzter Stand hier: Laut CNN und Washington Post will der Präsident die Mauer Betonstele für Betonstele, Stacheldrahtmeter für Stacheldrahtmeter aus dem Verteidigungshaushalt bezahlen.

Aber ist es jetzt tatsächlich passiert? Haben die USA die DDR kopiert und in einer Nacht- und Nebelaktion die Handwerker in die Wüste Mexikos geschickt, damit sie dort mit Hubwagen und Schleifmaschine die Great Wall erschaffen? Um es deutlich zu sagen: Nein, das haben die USA nicht! Der Immobilientycoon aus Manhattan hat da im alltäglichen Wahnsinn aus Timeline, Tweets und Tatendrang – sicherlich völlig unabsichtlich – etwas durcheinander gebracht.

So haben bereits Buzzfeed und auch der Guardian darauf hingewiesen: Die Fotos zeigen Reparaturarbeiten an einer Mauer, die bereits seit 28 Jahren steht – und die bereits die Zweigstelle der Grenzschutzpolizei in San Diego ihrer Twittergemeinde seit Mitte Februar nicht vorenthalten will:

The bollard wall will provide better safety for #ElCentro #USBP agents and create a better atmosphere for business and commerce. https://t.co/owC57XK2Dh #CBP #BorderWall pic.twitter.com/lre8toL9l8 — CBP San Diego (@CBPSanDiego) February 23, 2018

#ElCentro #BorderWall replacement project moving forward. Out with the old and in with the new... pic.twitter.com/VdkCBKhFtp — CBP San Diego (@CBPSanDiego) March 15, 2018

Dass er es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, hat Trump jüngst auch selbst zugegeben – nein, er hat regelrecht damit geprahlt, wie man bei der Washington Post nachlesen kann. So soll der US-Präsident bei einem Abendessen frank und frei erzählt haben, wie er einst dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau widersprochen habe – einfach, um zu widersprechen. Auch wenn er aufgrund seines Unwissens gar nicht widersprechen kann. So hätte Trudeau zu ihm gesagt: "Donald, wir haben kein Handelsdefizit bei euch". Trump will darauf erwidert haben "Falsch, Justin, das habt ihr sehr wohl". Dabei habe er es gar nicht genau gewusst, zitiert er sich weiter: "Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt: 'Das stimmt nicht.'"