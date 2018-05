England hat seinen Kader für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches, 31 andere Nationen taten in diesen Tagen dasselbe. Statt eine fade Kaderliste zu veröffentlichen, ließ der englische Fußball-Verband jedoch junge Fans die Spielernamen in einem Video verkünden.

"Raheem Sterling", ruft ein Junge mit ausgeprägtem Londoner Akzent und wirkt dabei fast so aufgeregt, als ob er im Juli selbst nach Russland fahren würde. "Natürlich kommt er mit", pflichtet ihm sein Nebenmann bei. Die Gruppe Jugendlicher in einer Imbissbude bricht in Jubel aus. Auf ähnliche Weise werden so alle 23 Spieler, die Trainer Gareth Southgate nominiert hat, preisgegeben. Vor dem Wembley Stadion in London, aber auch in zahlreichen anderen Städten in England freuen sich die "Youngster" für ihre Idole. Die meisten von ihnen sind selbst Spieler und Spielerinnen bei Amateurvereinen.

Bereits gestern gab der Deutsche Fußball-Bund seinen vorläufigen WM-Kader bekannt und setzte dabei auf etwas mehr Contenance. Joachim Löw wurde im Fußballmuseum in Dortmund interviewt, auch Präsident Reinhard Grindel durfte sich ausführlich äußern. Einzig der Auftritt vom russischen Nationaltrainer Stanislav Cherchesov, der per Hologramm auf die Bühne projiziert wurde, sorgte für ein wenig Pep. Vielleicht steht in vier Jahren ja ein Jugendlicher vor dem Olympiastadion und ruft mit Berliner Dialekt in die Kamera: "Antonio Rüdiger, biste dabei, wa?". Unterhaltsamer als das aktuelle Video wäre das allemal.

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.

Mehr zur Fußball-WM in Russland erfahren Sie hier.