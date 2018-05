Es war das Ereignis des Frühlings – die royale Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle. Millionen Fans des britischen Königshauses verfolgten die Trauung in der St George's Chapel in Windsor an den Fernsehbildschirmen. Lippenleser aus aller Welt hatten sich versammelt, um jedes Wort der beiden für das Publikum zu Hause zu deuten. So soll Prinz Harry nach der Übergabe seiner Braut durch seinen Vater, Prinz Charles, zu ihr gesagt haben: "You look amazing. I'm so lucky." Wie wir nun wissen, alles Quatsch!

Die Macher des YouTube-Kanals Bad Lip Reading haben genau hingesehen und alle Gespräche, die wir am Bildschirm nicht hören konnten, übersetzt. Vor allem die Gespräche zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William verraten so einiges über die Rolle der beiden in der britischen Thronfolge. Dachte Harry doch wirklich, dass er als Mitglied der Königsfamilie einen freien Willen habe, brachte ihn William schnell auf den Boden der Tatsachen zurück: "We are puppets!", zu Deutsch: "Wir sind Marionetten".



Es ist nicht das erste Video auf dem Satirekanal, das Zuschauer zum Schmunzeln bringt. Auch die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump und das damit einhergehende Aufeinandertreffen mit seinem Vorgänger Barack Obama und der ehemaligen First Lady Michelle Obama ist urkomisch; und wer keine Muße hatte, die Anhörung des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress auf C-Span zu schauen, kann sich mit der Version von Bad Lip Reading behelfen. Die Befragung in diesem Video dürfte ebenso erkenntnisreich sein wie die eigentliche Befragung durch den Kongress.