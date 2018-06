First Lady Melania Trump wird für ihre Kleiderwahl kritisiert

"I really don't care – do u?", zu Deutsch: "Es ist mir egal, dir auch?", steht auf der Rückseite des olivfarbenen Parkas, den die amerikanische First Lady Melania Trump beim Aufbruch zu einer Reise trug. In den USA wird sie nun für ebendiese Kleiderwahl kritisiert, denn sie trug die Jacke auf dem Weg zu einem Treffen mit Flüchtlingskindern im Bundesstaat Texas. Das ganze Land vermutet nun hinter dem Spruch auf dem Mantel eine versteckte Botschaft.

Wer ihr Böses will, sieht darin eine offen zur Schau gestellte Gleichgültigkeit gegenüber den Flüchtlingskindern, die in Texas, nahe der mexikanischen Grenze, in sogenannten Detention Centers, getrennt von ihren Eltern leben. Auf Twitter teilten viele ihren Unmut mit Hashtags wie #Melaniajacket, #MelaniaDontCare und #ItsNOTjustajacket mit.

Auch Late-Night-Talker wie Stephen Colbert oder Jimmy Kimmel thematisierten die Kleiderwahl der First Lady in ihren Sendungen.

TONIGHT! Melania visits the kids at the border and fashions a highly unfashionable statement. #LSSC pic.twitter.com/xZAYuoIYUJ — The Late Show (@colbertlateshow) June 22, 2018

Dabei hatte sich die First Lady erst am vergangenen Wochenende noch öffentlich gegen die Trennung von Flüchtlingsfamilien ausgesprochen. Das widersprach der Null-Toleranz-Politik ihres Mannes, US-Präsident Trump, die dafür sorgte, dass Eltern, die mit ihren Kindern illegal in die USA einreisen, von diesen getrennt werden. Die Kinder werden in Auffanglagern betreut. Erst nach weltweiten Protesten unterzeichnete Trump ein Dekret, das diese Praxis nun beenden soll.

Keine 48 Stunden später wurde seine Gattin dann in diesem Parka fotografiert. Ihre Pressesprecherin Stephanie Grisham teilte kurz daraufhin mit, dass es "keine versteckte Botschaft" bei dieser Kleiderwahl gäbe. Um ihre Aussage zu untermauern, verfasste Grisham wenig später einen Tweet und verwendete den Hashtag #Itsjustajacket, zu Deutsch: "Es ist nur eine Jacke."

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) June 21, 2018

Zur Verteidigung seiner Frau griff dann auch Donald Trump selbst zum Smartphone und teilte – natürlich per Twitter – mit, dass der Spruch auf dem Mantel eine Botschaft an die "Fake Medien" sei.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Aber auch die Erklärung von Trump besänftigte die Kritiker nicht.

So the exact opposite of what her spokeswoman said? Gotcha. https://t.co/fjbquWomTC — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 21, 2018

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Melania Trumps Kleiderwahl kritisiert wird. Mitte 2017 trug die First Lady auf dem Weg in die von Tropensturm Harvey zerstörten Gebiete in Texas Stilettos. Damals sagte ihre Sprecherin, dass Melania hoffe, dass sich die Medien bei solch einem wichtigen Termin nicht auf die Garderobe konzentrierten.

Was für eine Botschaft Melania senden wollte, bleibt also auch weiterhin ungeklärt.

Maybe she’s just talking to you. https://t.co/ejzz1OLlXu — Chelsea Handler (@chelseahandler) June 21, 2018

