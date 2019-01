.@AOC says the president is a racist, “no question.” The White House told 60 Minutes that President Trump “has repeatedly condemned racism and bigotry in all forms.” https://t.co/HmucF1z6zg pic.twitter.com/N5RlRfHoA9 — 60 Minutes (@60Minutes) January 7, 2019

Die junge US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ist der Shootingstar der linken Demokraten. Warum, das zeigte sich am Sonntagabend in einem Interview im CBS-Nachrichtenmagazin 60 Minutes. "Sind Sie der Meinung, dass Präsident Trump ein Rassist ist?", fragte der Journalist Anderson Cooper? "Ja. Ja. Ohne Frage."

Als Cooper wissen wollte, wie sie so etwas sagen könne, antwortete die junge New Yorker Abgeordnete: "Betrachten Sie nur die Sprache, die er verwendet, das sind alte Codes der weißen Vorherrschaft. Schaut man sich an, wie er auf den Vorfall in Charlottesville reagierte, bei dem Neonazis eine Frau ermordet haben, und im Gegenzug, wie er Krisen produziert, um Flüchtlinge, die an unserer Grenze legal Zuflucht suchen, es ist – es ist wie Tag und Nacht." Ocasio-Cortez argumentierte, dass Trump "Rassismus zwar nicht erfunden habe", jedoch eine Sprache etabliere, die rechtem Denken und Handeln eine größere Bühne biete. Sie würde es demnach vermeiden, mehr als nötig über ihn zu sprechen.

Mit ihren Aussagen machte sich die 28-Jährige zuletzt, speziell im Internet, nicht nur Freunde. Erst vor einigen Tagen hatten Twitter-Trolle versucht, sie mit einem acht Jahre alten Tanzvideo aus College-Zeiten aus der Fassung zu bringen. Doch Ocasio-Cortez reagierte souverän mit einem neuen Video – in diesem tanzte sie vor ihrem neuen Büro im US-Kongress:

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous. Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽 Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 4, 2019

