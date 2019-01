A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019

Katelyn Ohashis perfekte Performance geht um die Welt. Nicht nur, weil sie scheinbar die Schwerkraft außer Kraft setzt, sondern, weil sie auch noch Spaß dabei hat.

Die 21-jährige Sportlerin hat bei der diesjährigen Collegiate Challenge für die University of California, Los Angeles den Sieg geholt. Die Turnerin brachte eine perfekte 10 auf die Matte – und dies beim 4. Wettbewerb in Folge.

Zu einem Medley aus Pop- und R-'n'-B-Hits tanzt, springt und lächelt Ohashi, angefeuert von ihren Teamkolleginnen, und es scheint, als würde sie ihre Choreografie in vollen Zügen genießen. Und so sieht das auch der Großteil der Nutzer auf Twitter:

OMG YOU WIN TODAY’S INTERNET 🤣😉 — Fuz Edwards (@PlanetFuz) January 13, 2019

Does it spread joy? Yes!

The talent alone is incredible enough, but she managed to have so much energy and fun! I loved it!! 👏🏼👏🏼👏🏼 — Brie 🐶 (@meowmeowmeow07) January 15, 2019

Die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die sich erst vor ein paar Tagen die Twitter-Herzen ertanzte, ist ebenso begeistert:

This UCLA performance alone is reason enough to make public colleges tuition-free 💪🏽🇺🇸 https://t.co/SNK5c3LCMg — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 14, 2019

Dass Katelyn Ohashi heute eine gefeierte Sportlerin ist, beschreibt sie als das Ergebnis harter Arbeit und eines Unglücksfalles. In einem Beitrag des Videoformats The Players' Tribune spricht sie offen über den Druck, dem sie als junge Sportlerin ausgesetzt war, und über ihren Unfall im Jahr 2015, auf den mehrere aufwendige Operationen an Schulter und Rücken folgten. Obwohl es fraglich war, ob sie jemals wieder professionell Sport machen könnte, war es diese Pause, die sie brauchte, um wieder Freude am Turnen zu finden: