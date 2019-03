Jugendliche gehen gegen Missstände auf die Straße – und ins Internet. Unter dem Hashtag #eggboy wird derzeit ein Junge gefeiert, der auf Äußerungen des australischen Senators Fraser Manning zum Attentat im neuseeländischen Christchurch mit einem beherzten Ei-Wurf gegen dessen Hinterkopf reagierte.

Der parteilose Senator Manning sorgte schon häufiger mit kontroversen Äußerungen für Empörung. Nach dem Terroranschlag in Christchurch, bei dem ein rechtsradikaler Attentäter 50 Menschen tötete und weitere 36 teils schwer verletzte, veröffentlichte Manning einen Tweet, in dem er fragte, ob nun noch jemand den Zusammenhang zwischen Einwanderung von Muslimen und Attentaten bestreiten könne. Als sich der Senator danach in einem Interview mit dem australischen TV-Sender Seven News erneut zu dem Anschlag äußerte, schlug ein junger Zuhörer ihm vor laufender Kamera ein rohes Ei gegen den Hinterkopf.

Das Video der Attacke ging binnen kürzester Zeit viral und wurde in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt. Auf Twitter bekundeten User und Userinnen ihre Zustimmung mit der Aktion. So zum Beispiel die YouTuberin und Schriftstellerin Akilah Hughes

#eggboy bout to start a movement and I am down. — Akilah Hughes (@AkilahObviously) March 16, 2019

oder der neuseeländische Profi-Rugby-Spieler Steven Luatua.

I know some great Australians, #EggBoy is now definitely one of them. Please send all your legal bills to @LimaSopoaga he’s got you💰 💰👏🏼👏🏼 Young legend — Steven Luatua (@StevenLuatua) March 17, 2019

Die australische Indie-Folk-Band The Mountain Goats verspricht dem Jungen lebenslang freien Eintritt zu ihren Konzerten.

guest list for life for there #eggboy — The Mountain Goats (@mountain_goats) March 16, 2019

Gefeiert wird vor allem die Courage von #eggboy, direkt gegen rechte Hetze zu agieren. Eine Nutzerin weist darauf hin, dass der Junge mit dieser Aktion dem Faschismus mehr entgegengesetzt habe, als die gewählten Politiker und Politikerinnen des Landes.

Egg Teen has done more to oppose fascists than most of our elected officials — Emily Mulligan (@emilycmulligan) March 16, 2019

Kein "versuchter Mord", sondern ein Zeichen von Mut, Courage und Widerstand gegen die rassistischen und widerlichen Aussagen von @fraser_anning, der von einer nötigen "Endlösung für das Migrationsproblem" sprach und Muslime für den Terroranschlag in Neuseeland beschuldigt #eggboy pic.twitter.com/qdLRkaOt8V — Philipp (@PhilDaney) March 17, 2019

Ein Internetheld ist erst dann wirklich ein Held, wenn Fans in Form von Memes oder Fan-Art ihre Zustimmung kreativ bekunden. Es ließ nicht lange auf sich warten, bis von fiktiven Comic-Covern

über Memes

bis hin zu Remix-Videos fast jede Form viraler Aufmerksamkeit vertreten war.

In der realen Welt wurde #eggboy nach der Tat verhaftet. Nach kurzer Zeit wurde er jedoch wieder freigelassen. Anhänger von #eggboy sammeln unter dem Titel Money for EggBoi über eine GoFundMe-Kampagne Geld, um bei einer etwaigen Gerichtsverhandlung – zumindest teilweise – die Anwaltskosten finanzieren zu können. Bislang sind knapp 50.000 US-Dollar gespendet worden.

Neben #FridaysForFuture und Greta #Thunberg, die gegen den Klimawandel protestieren und im Internet große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist es nun mit #eggboy wieder ein Jugendlicher, der mit einer direkten und öffentlichkeitswirksamen Aktion gegen politische und soziale Missstände vorgeht.

Weitere Netzfundstücke finden Sie im Teilchen-Blog.