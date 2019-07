Ursula von der Leyen gibt sich auf Twitter europäisch

Wussten Sie eigentlich schon, dass Ursula von der Leyen nun auch ganz offiziell "European by heart 🇪🇺" ist? Nein? Dann wissen Sie es spätestens jetzt, denn gerade einmal zwei Tage nachdem EU-Ratspräsident Donald Tusk die amtierende deutsche Verteidigungsministerin als EU-Kommissionschefin vorgeschlagen hat, hat diese mit ihrem Team die politische Werbemaschinerie gestartet. Von der Leyen hat seit diesem 3. Juli 2019, 15.22 Uhr, einen (neuen) Twitter-Kanal @vonderLeyen, gespickt mit EU-Flaggen und einem ersten Tweet, der wohl alle Zweifel an ihrer Eignung und dem Verfahren, das sie nun in Position für die Position bringt, zunichtemachen soll:

Wer da noch nicht genug hat und ihre Twitter-Bio liest, erfährt, dass sie, was im Englischen immer gleich so brutal klingt, German Minister of Defence und, was noch brutaler klingt, "Mother of seven" ist. Und eben: "European by heart 🇪🇺 ". Da fehlt dann einzig der EU-Hoodie, um die Glaubwürdigkeit als künftige "Mother of the Union" zusätzlich zu untermauern. Doch, ach: Twitter kann ein Ort des Zuspruchs sein, aber eben auch ein Ort der Zerstörung und Missachtung. Das bekommt – statt der für Neulinge sonst üblichen „Toll, dass du jetzt auch hier bist“ – auch die “Mother of seven” seit Mittwoch zu spüren:

The EU isn't Europe. Europe isn't the EU. — Peter de Gourlay (@deGourlay) July 3, 2019

Congratulations on your democratic election madam. It all happened so fast I hardly even noticed I’d voted. But I must have......right? — Major Misunderstanding (@MajorDMalpas) July 3, 2019

Einige stimmen sogar alte Beatles-Hits an, um die Ablehnung wenigstens "nett" zu verpacken:

You say hello, and I say goodbye, goodbye, goodbye

I don't know why you say hello, I say goodbye, goodbye, goodbye

I don't know why you say hello, I say goodbye. 🖐👋🖐👋🖐👋🖐👋🖐👋🖐👋🖐👋🖐👋🖐👋👋🖐👋🖐👋🖐👋 — •¤● Ian Campbell ●¤• (@alcampian) July 3, 2019

Hallo Mc Kinsey! Hello Mc Kinsey! Salut Mc Kinsey! — Jorg Schumacher (@schumacher_jorg) July 4, 2019

Nun, wo von der Leyen in der digitalen Welt ist, dürfen Memes nicht fehlen:

Und auch die Kolleginnen und Kollegen machen es einem schwer:

Wenn man als unangekündigtes +1 zur geschlossenen WG-Party erscheint. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) July 3, 2019

EU! — Renate Künast (@RenateKuenast) July 3, 2019

Aber, wie sagt man so schön: Bad press is better than no press.

