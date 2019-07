Rapper Snoop Dogg hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er sich zu den unfairen Bonuszahlungen an die amerikanischen Nationalspielerinnen äußert. Und das zu Recht.

Schließlich haben sie die Fußballweltmeisterschaft zum vierten Mal für sich entschieden, was allein schon beeindruckend ist. Noch beeindruckender ist allerdings, dass die Bonuszahlung pro Spielerin bei nur 200.000 Dollar liegt, während den Männern 2018 mehr als eine Million Dollar versprochen wurde. Gar nicht schlecht, wenn sie nicht bereits an der Qualifikation gescheitert wären. Die Infos zu den Bonuszahlungen hat der Guardian im Juni veröffentlicht.

Entsprechend ärgert sich Snoop Dogg darüber, dass die Männer für den unwahrscheinlichen Fall eines Sieges, rund das Sechsfache an Bonuszahlungen bekommen. “Pay them girls what they worth”, sagt er. Doch wie hoch sollten die Bonuszahlungen ausfallen? Der Rapper hat da eine klare Vorstellung: Rund 500.000 Dollar stehen jeder Spielerin seiner Meinung nach zu. Fair wäre das allemal.

Immerhin konnten sie nicht nur die WM 2019 für sich entscheiden, sondern ihren Titel sogar verteidigen. Das hat zuvor nur Deutschland geschafft. Übrigens hätte das deutsche Team im Falle eines Sieges 75.000 Euro pro Spielerin bekommen – umgerechnet sind das etwas mehr als 84.000 Dollar. Die Männer hätten dagegen 2018 für den WM-Sieg 350.000 Euro erhalten.

Vielleicht liefert Snoop Doggs Videos einen Denkanstoß für den US-Verband. Wäre doch mal was, wenn sich hierzulande ebenfalls ein Rapper mit ähnlichem Status meldet – Marteria zum Beispiel, der zuletzt zusammen mit Casper mit dem Album 1982 in Deutschland auf Platz eins chartete. Reichweite hat er also genug. Außerdem sollte er sich als ehemaliger Jugendspieler für Hansa Rostock zumindest ein wenig mit dem Thema auskennen.