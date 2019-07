Schaumige Wellen, die sich langsam über einen Sandstrand legen und darüber der Nachthimmel mit vereinzelten Sternen. Das Bild, das der Twitter-User nayem Anfang Juli gepostet hat, könnte ein schönes Urlaubsfoto sein. Ist es aber nicht. Unser Gehirn spielt uns einfach nur einen Streich.

„if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired.” Selbst mit der Erklärung ist es schwer, auf dem Bild keinen Strand zu erkennen. Völlig egal, ob man mit Kunst etwas anfangen kann oder nicht.

I can't see the reality. It's like those hologram pictures from the 90s — Nanny Ogg's Hedgehog (@hedgehogogg) July 7, 2019

Immer mal wieder sorgen optische Täuschungen für Verwirrung im Internet. Vor vier Jahren veröffentlichte zum Beispiel Caitlin McNeill ein Bild auf tumblr, das das Internet in zwei Lager spaltete: Die einen sahen darauf ein weiß-goldenes Kleid – die anderen ein blau-schwarzes.

Happy 4th Birthday to #dressgate Probably my favourite thing on the internet ever. pic.twitter.com/HqN1ks3wAw — Steve El-Sharawy (@Stiff) February 27, 2019

Den Fall haben zwei Neurowissenschaftler im US-Magazin Wired aufgeklärt. Sie erklärten, dass unser Gehirn im Laufe eines Tages eine Art Farbkorrektur vornimmt, um sich an die wechselnden Farbtöne des Tageslichts anzupassen. Dabei werden Farbinformationen rausgerechnet. Bei manchen Menschen sind das blaue Töne, bei anderen wiederum goldene. Das Kleid ist übrigens blau-schwarz.

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。 Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7 — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) February 28, 2017

Auch bei dem Tweet des japanischen Psychologen Akiyoshi Kitaoka handelt es sich um eine optische Täuschung. Die Erdbeeren sind blaugrau und nicht rot. Diesmal werden Farben jedoch nicht entfernt, sondern hinzugefügt. Farbkonstanz nennt sich die dafür verantwortliche menschliche Eigenschaft, bei der Objekte unabhängig von der Beleuchtung in einer konstanten Farbe gesehen werden. Das Gehirn weiß, dass Erdbeeren rot sind, also erscheinen sie auch so.

Zu der Autotür hat sich die Wissenschaft bisher noch nicht gemeldet. Theoretisch könnte das mit der Autovervollständigung in unserem Gehirn zusammenhängen. Der etwas kompliziertere Begriff dafür ist Pareidolie. Durch sie erkennen wir zum Beispiel in Wolken Tiere oder auf der Marsoberfläche Gesichter.

Vielleicht spiegelt unsere Wahrnehmung von nayems Bild aber auch einfach unsere Wünsche wider. Wer möchte denn nicht lieber am Strand liegen, statt seinen Wagen zur Werkstatt zu bringen? Auch wenn er es in diesem Fall nötig hätte.