Wasserspiele: Spritzpistolen im Wilden Westen

It was mad hot. So we bought 2 water guns, filled them up, and walked up to people and tossed them one.... just to see if they were down for a quick water gun fight..... let’s see happened 😂😂😂🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Kcnu1gmFGK — Josh Roth 🔫🔫🔫 (@_jRoth) July 27, 2019

Drei Absolventen einer Universität in Richmond in den USA nutzen die heißen Sommerwochen, um Passanten auf der Straße zu spontanen Wasserpistolen-Battles herauszufordern. Das entstandene Video ist besser als jeder Sommerhit.

Es gibt sie immer mal wieder, diese schönen Geschichten, in denen fremde Menschen zusammenkommen und sich ein wenig kindliche Spielfreude breitmacht. Und zumindest in diesem Fall brauchte es nicht mehr als drei Freunde, zwei Wasserpistolen, eine Kamera, Sonne – und etwas Durchhaltevermögen.

Die drei Absolventen des Virginia Commonwealth College (VCU) waren von der Hitze überwältigt. Deshalb kauften sie kurzentschlossen zwei Wasserpistolen, schoben diese offenbar zufällig ausgewählten Menschen zu und verwickelten sie so in eine spontane Wasserschlacht. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten (ein Passant war sich unsicher, ob er "wasserfest" sei) nahm das Spiel Fahrt auf – und es kam zu wilden Jagden auf den Gehwegen Richmonds und ausgelassenen Schlachten im städtischen Park.

Das Video, das dabei entstand, teilten sie auf dem Twitter-Account von Josh Roth, von wo aus es sich binnen kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken verbreitete. Von den bisher 3,5 Millionen Zuschauern fühlten sich einige sofort zur Nachahme inspiriert:

Doing this Sunday!!! — 🎈 (@sii_eo) July 28, 2019

Andere wiederum waren zu Tränen gerührt:

See?! Is was beautiful wasn't it? Nobody got butthurt, it was well planned out, the way they slid the water guns to people so as to be nonthreatening was genius and it was just all around beautiful!😭😭😭 I'm sobbing again!! pic.twitter.com/BXmimJTxn0 — Life Waits For No1 (@PhoenycianWoman) July 28, 2019

Why did I tear up watching this? — Khutšo 🏝️ (@yungx28_) July 27, 2019

Die heimlichen Helden des Videos waren für die Zuschauer nicht die Produzenten, am meisten feierten die Zuschauer den guy in the pink shirt:

In den Kommentaren wird er als MVP(most valuable player; deutsch: wertvollster Spieler) bezeichnet – besonders freuten sich die Twitter-Nutzer über seine Spontaneität und überschwänglichen Freude. Josh Roth postete die Nachricht einer Person, die sich als Tochter des guy in the pink shirt vorstellte und bedankte sich. Ihr Vater habe den ganzen Weg nach Hause über gestrahlt und er habe sich besonders über die Kommentare gefreut, in denen er mit George R.R. Martin, dem Autor des Romanzyklus A Song of Ice and Fire, verglichen wurde.

The is from the daughter of the guy in the pink shirt at the end Amazing! 🖤🙏🏼 pic.twitter.com/VWUnu47vfK — Josh Roth 🔫🔫🔫 (@_jRoth) July 30, 2019

