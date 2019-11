Eine 25-jährige Politikerin hat Zwischenrufe im neuseeländischen Parlament mit dem Millennial-Slang "Ok, Boomer" abgekanzelt. Dabei benutzte sie Meme-Sprache, die junge Social-Media-User kennen – das Parlament aber nicht.

Chlöe Swarbrick, mit 25 Jahren selber ein Millennial, sitzt seit 2017 für die Grüne Partei von Aotearoa Neuseeland im Parlament. In einer Rede am Montag sprach sie sich für den Null-Kohlenstoff-Gesetzesentwurf aus. „Herr Sprecher, wie viele führende Persönlichkeiten der Welt haben seit wie vielen Jahrzehnten gesehen und gewusst, was auf uns zukommt, haben jedoch entschieden, dass es politisch sinnvoller ist, es hinter verschlossenen Türen zu lassen. Meine Generation und die nachfolgenden Generationen haben diesen Luxus nicht“, kritisierte sie ihre politischen Vorgängerinnen und Vorgänger in Sachen Klimaschutz. Während ihres Beitrags erhielt sie von anderen Mitgliedern des Parlaments Zwischenrufe und antworte kurz und knapp mit „Ok, Boomer“. Worte, welche sogar der parlamentarische TV-Sender nicht kannte und mit „Ok, Berma“ untertitelte.

Green MP @_chloeswarbrick was heckled by a National MP during her speech on the Zero Carbon Bill.

She fired back with "okay boomer" but the captions on Parliament TV clearly have not yet got the memo on millennial slang: pic.twitter.com/zF8Ogp4Geu

— Jason Walls (@Jasonwalls92) November 5, 2019