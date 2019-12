Erinnern Sie sich an die rührende Szene aus dem Weihnachtsfilmklassiker Love Actually? Als einer der Protagonisten versucht, mit Hilfe einer Liebeserklärung auf Pappschildern die Frau seines besten Freundes von sich zu überzeugen? Ja, sicher kennen Sie die.

Und weil diese Szene mitten ins Herz geht, hat sich der britische Premierminister Boris Johnson eben dieser angenommen und sich zu eigen gemacht. Bestimmt nicht ohne Zufall kurz vor der Neuwahl. Denn wie sonst überzeugt man genervte Wählerinnen und Wähler vom Brexit, wenn alle anderen (politischen) Mittel bereits ausgeschöpft sind? Richtig! Mit Emotionen!



Viel Zeit hat Johnson jedenfalls nicht mehr. Mit der Parlamentswahl am 12. Dezember entscheidet Großbritannien auch das weitere Vorgehen in Sachen EU-Ausstieg. Den Konservativen unter Johnson fehlen neun Stimmen für die Mehrheit im Parlament.

Ob der britischen Premierminister nun mit diesem Video die Wählerschaft nachhaltig beeindrucken kann, bleibt abzuwarten. Aber für einen kleinen viralen Hit hat es alle mal gereicht.

Also, show him some love – wenn auch nur auf Twitter.