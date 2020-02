Frauen: So sollt Ihr sein

"Look sexy. Look hot. Don't be so provactive. You're asking for it. (...) You look like you've let yourself go. Don't be too fat. Don't be too thin."

Sätze, die Frauen auf der ganzen Welt mitunter tagtäglich hören. Diese und so viele andere Sätze, die Anforderungen der Gesellschaft, die an uns, uns Frauen, gerichtet werden. Vorgetragen von der Schauspielerin und Politikerin Cynthia Nixon in einem Video des Girls.Girls.Girls Magazine, welches sich derzeit auf den sozialen Plattformen verbreitet.



Gezeigt werden Bilder, die all diese Anforderungen, Vorstellungen oder gar Wünsche an Frauen veranschaulichen. Alles in einem rasanten Tempo mit einem heftigen Beat, der sich durch die mahnende Stimme von Nixon in das Gehör und Gehirn der Zuschauerinnen und Zuschauern hämmert.

"Save yourself. Be pure. Don't be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be prude. Don't be uptight."

Zur Veröffentlichung schrieben die MacherINNEN des Videos Folgendes: "We are just going to leave this right here and see what happens............", zu deutsch: "Wir lassen das jetzt mal hier und schauen, was passiert." Wir würden uns dem gerne anschließen und haben einen Wunsch: Liebe Männer, hören Sie genau zu!

