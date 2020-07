Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung Rassismus ist scheiße. Punkt. Und auch, wenn das eigentlich klar ist, gibt es leider viele Menschen auf dieser Welt, die andere aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminieren. Dass das auch rein evolutionär schwachsinnig ist, erklärt nun der US-amerikanische Wissenschaftsautor und Moderator Bill Nye, besser bekannt als "The Science Guy", auf seinem Tiktok-Kanal. Denn der einzige Grund, warum wir uns in unserer Hautfarbe voneinander unterscheiden, hat mit dem Äquator zu tun. Wie jetzt?, denken Sie. Kein Problem, wir wiederholen die fehlende Biologiestunde in Evolutionsgeschichte noch einmal.



Verantwortlich für die Farbe unserer Haut ist der Anteil des Pigments Melanin in unserem Körper. Es handelt sich dabei um einen Farbstoff, der sich in unserer Haut befindet. Wie hoch der jeweilige Melaninanteil bei einer Person ist, ist genetisch vorgegeben. So haben Menschen, deren Vorfahren aus Afrika oder aus Gebieten nahe des Äquators stammen, einen höheren Anteil von Melanin und damit dunklere Haut als Menschen, deren Vorfahren aus den skandinavischen Gebieten stammen. So erklärt es auch Bill Nye in seinem Video.

Wichtige Faktoren sind dabei ultraviolettes Licht und Folsäure. Simpel erklärt: Je stärker Menschen direkter und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, desto dunkler ist ihre Haut. Melanin hat die Funktion, unsere Haut vor der schädlichen Sonnenstrahlung zu schützen.

Und damit es nun auch der Letzte verstanden hat, fasst es "The Science Guy" auch noch einmal zusammen: "Wir entstammen alle einer Spezies.“ – Nämlich der Spezies Mensch.

Der 64-jährige Nye startete im März diesen Jahres mit seinem eigenen TikTok-Account, um den Menschen – gerade während der Corona-Pandemie – mehr Wissen zu vermitteln. Sie wollen das geballte Wissen? Dann schauen Sie hier vorbei.

Mehr zum Thema Rassismus finden Sie hier.

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.