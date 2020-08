Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung

Seit 2015 postet der Maler Seamus Wray seine Ölgemälde auf Reddit. Nun ist ihm dort mit einem ganz besonderen Kunstwerk der Durchbruch gelungen.

Das Internet ist voller rabbit holes. Geschichten, Links und Infos, denen man unendlich lange nachjagen kann. Einige kennen das möglicherweise von YouTube. Eigentlich sollte man schon seit Stunden schlafen, aber da wird ein neues Video empfohlen, ein neuer Hinweis und dann geht schon die Sonne auf. Der Maler Seamus Wray hat sich ein solches rabbit hole selbst erschaffen. Mit Selbstporträts, die er auf Reddit teilt.

Wray ist seit Jahren regelmäßig auf Reddit unterwegs, einer Plattform für Ideen, Bilder, Diskussionen, Politik und Memes. Und dort findet der Maler die Inspiration für seine Gemälde. Obwohl Memes in der Regel flüchtige Phänomene sind, fixiert Wray in seinen Ölgemälden das Gefühl, für das die jeweiligen Memes stehen. So zum Beispiel im "James Franco staring at Tobey Maguire"-Meme. Diese Meme gibt in unzähligen Variationen, hier steht es symbolisch für Menschen, die 2019 nicht ahnen konnten, was das Jahr 2020 für sie bereithält.



Oder diesem Klassiker der jüngeren Internetgeschichte:



Das Original ist für viele Internetnutzer in etwa das, was You'll Never Walk Alone für den Fußball ist:



Trotz der positiven Reaktionen, die er für seine Gemälde bekam: Große Aufmerksamkeit konnte Wray bislang nicht auf sich ziehen. Erst mit einer Reihe von Selbstporträts gelang ihm dies. In einem Wiederholungsverfahren, Mise en abyme genannt, malte er sich, fotografierte sich mit dem Gemälde, und malte sich erneut. Die Reaktionen überschlugen sich und feuerte ihn an, weitere Bilder zu malen.





Die Reihe ist noch nicht offiziell beendet. Wer weiß, wie tief Seamus Wray noch in sein eigenes kleines rabbit hole steigen möchte.