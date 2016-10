Wann ist eine Frau an einem Mann interessiert? Wenn sie aufreizende Kleidung trägt? Oder wenn sie mit ihrer Körpersprache Interesse signalisiert? Vielen mag klar sein, dass ein Minirock oder ein tiefer Ausschnitt keine Einladung zum Sex ist. Insbesondere dann nicht, wenn Mimik und Gestik sagen: Lass mich in Ruhe. Dass sich dennoch viele von freizügigen Outfits blenden lassen, zeigt ein Quiz des Portals Quartz, das auf einer psychologischen Studie der Universität Iowa basiert.

Für ihre Untersuchung haben Psychologen hetero- und bisexuellen Männern Fotos von Frauen vorgelegt (Psychology of Violence: Treat et. al., 2016). Genauer gesagt von Schauspielerinnen, die Interesse oder Ablehnung vor der Kamera spielten. Was sie ausstrahlten, sollten die 183 Befragten auf einer Skala von +10 bis -10 bewerten. +10 stand für "sehr interessiert". -10 für "sehr ablehnend". Es stellte sich heraus, dass die Männer häufig daneben lagen. Besonders wenn sie freizügig gekleidet waren, wurden die Frauen auf den Fotos häufiger als interessiert bewertet. Auch wenn Mimik und Gestik etwas anderes vermittelten.

Wagen Sie den Selbsttest!

Die Studie ist mit 183 Probanden nicht allzu groß. Deshalb sollte man die Ergebnisse nicht auf die breite Bevölkerung übertragen. Doch wer mag, kann selbst testen, wie gut er oder sie die Körpersprache anderer Menschen einschätzen kann. Quartz listet die Fotos der Frauen aus der Studie in einem Quiz auf. Unter jedem Bild kann der oder die Befragte zwischen sechs Abstufungen wählen: Von extremly interested bis extremly rejecting.

Beim Durchspielen fällt auf, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, etwa ein enges, knappes Kleid komplett auszublenden und nur auf Gestik und Mimik zu achten. Falls Sie schlecht abschneiden, seien Sie aber nicht frustriert: Die Forscher der Universität Iowa haben auch festgestellt, dass die Befragten aus ihren Fehleinschätzungen schnell lernen konnten. Im nächsten Durchgang schnitten die meisten gleich viel besser ab.

Weitere Teilchen finden Sie hier.