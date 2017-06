Don’t quit your day job to live off a fidget spinner-related Kickstarter idea. https://t.co/FgQuHVHaJN — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) June 16, 2017

Ssssssssssssss. Klack, klack, klack. Ssssssssssssss. Klack, klack, klack. So in etwa klingt es, wenn ein Fidget Spinner bedient wird – von einem Amateur wohlgemerkt. Und davon gibt es viele – und viele nervt es. Dennoch scheint der Hype um das Spielzeug so ziemlich jedes Klassenzimmer und zumindest jedes zweite Büro vereinnahmt zu haben. Aber halt, Hype? Nein. Das Magazin FiveThirtyEight gibt Entwarnung: Der Trend sei längst wieder vorbei.

Für diejenigen, bei denen der Trend erst gar nicht angekommen ist: Fidget Spinner sind Handkreisel, aber das klingt natürlich nicht so cool. Die flachen dreiblättrigen Scheiben lassen sich zwischen Zeigefinger und Daumen rotieren. Die Faszination löst offenbar das gekonnte Wirbeln der Drehscheibe aus – vielleicht, weil man so sein Geschick unter Beweis stellen kann.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes kürte das Spielzeug im Dezember 2016 zum "Must-Have"-Gadget. Nun hat FiveThirtyEight die Aufrufe des Suchbegriffs "Fidget Spinner" auf Google News, Google Web und YouTube analysiert. Wurde im Mai noch wie wild in den USA nach dem Spielzeug gesucht, sinken die Zahlen seit Anfang Juni deutlich. Demnach wurden die meisten Suchanfragen am 6. Mai verzeichnet, auf Google News am 18. Mai.

Auch auf YouTube ist die Nachfrage rückläufig. Laut FiveThirtyEight waren im Bereich Trending Videos seit Mitte März YouTube-Clips erfolgreich, die den Handkreisel vorstellten. Seither nahmen die Inhalte rapide zu – "it all accelerates quickly". In den ersten zwölf Juni-Tagen befanden sich im Schnitt jeweils 9,9 Fidget-Spinner-Videos in den YouTube-Trends – nun stagnieren sie.

FiveThirtyEight zufolge spiegelt die YouTube-Suche typische Interessen der User wider. Eine Stagnation der Abfragen könnte also bedeuten, dass sich der Hype dem Ende neigt. Ähnlich ließen sich die aggregierten Views interpretieren, die YouTube-Videos in den Trends mit Fidget-Spinner-Inhalten erzielen. Sie sinken, wie diese Grafik zeigt:

Die Beobachtung stützt eine Analyse des Techportals Giga: Wie in den USA wird auch in Deutschland immer seltener nach dem Handkreisel gegoogelt. Giga sagt voraus, den Fidget Spinner werde dasselbe Schicksal wie Tamagotchi oder Pokémon ereilen. Immerhin kann man sich dann relativ sicher sein, dass der Handkreisel irgendwann seine Renaissance feiern wird. Schließlich kommt jeder Trend wieder.

