„Rechte halten leere Bussitze für Islamistinnen in Burkas“

Es ist schon manchmal absurd, welcher Unsinn im Netz geteilt wird. Bei vielen Fake-News ist nicht direkt sichtbar, ob es sich um eine Falschnachricht handelt. Im Fall eines Fotos aus Norwegen war die Sache eigentlich klar. Viele rechte Islamkritiker sahen jedoch einen Bus voller burkatragender Frauen. In Wahrheit zeigt das Bild leere Sitze.

In der geschlossenen Facebookgruppe Fedrelandet viktigst, in der sich zahlreiche Zuwanderungsgegner tummeln, hat ein Nutzer dieses Foto gepostet und fragt: "Was denken die Leute darüber?" Es sollte nur ein Witz sein, wie die Washington Post berichtet. Aber die knapp 13.000 Mitglieder der Gruppe sahen offenbar nur das, was sie sehen wollten und ergossen ihren Hass unter dem Foto – scheint es doch genau die Ängste zu bedienen, die viele Rechte schüren: Muslime "überfluten" Europa.

"Ich dachte, so würde es im Jahr 2050 sein. Aber das passiert genau jetzt", kommentierte ein Nutzer dem Onlinemagazin The Local zufolge. "Das könnten Terroristen mit Waffen sein", warnte ein anderer. Woraufhin gefordert wird: "Werft sie aus unserem Land."

Von der blinden Wut der Nutzer veröffentlichte Sindre Beyer einen Screenshot auf Facebook, das Posting ging viral – und stellt die rechten Kommentierer bloß. "Sieht so aus, als müssten die Rassisten zum Optiker gehen", schreibt ein fassungsloser Nutzer. Ein anderer kann nicht nachvollziehen, wie man auf dem Foto überhaupt Burkas erkennen kann: "Das Erste, was ich sah, war ein Haufen von Darth Vaders."

Sindre Beyer selbst gibt sich geschockt angesichts des Hasses und der Dimension von Fake-News, die die Reaktionen auf das Foto offenbaren. "Ich habe den Post geteilt, damit mehr Menschen sehen können, was in den dunklen Ecken des Netzes geschieht", sagte er der norwegischen Nachrichtenseite Nettavisen.

Der Leiter des norwegischen Zentrums gegen Rassismus, Rune Berglund Steen, erklärt, die irrationale Reaktion auf sechs leere Bussitze zeige, wie schnell Menschen ihre eigenen Schlüsse zögen. Sie "sehen, was sie sehen wollen, und das sind gefährliche Muslime", zitiert ihn The Local. Dabei sei eine solche Szene in Oslo mehr als unrealistisch: "Die Busse sind weder voll mit gruseligen Islamisten, noch sind so viele Plätze frei."