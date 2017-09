Facebook spielt für die AfD eine wichtige Rolle im Wahlkampf. Die Partei hat in dem sozialen Netzwerk mehr Fans als CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP. Auf den AfD-Seiten tauschen sich die Fans von Björn Höcke, Beatrix von Storch und Alexander Gauland über ihre Ansichten aus – vieles davon kann öffentlich verfolgt werden. Ein großer Teil dieser Diskussionen spielt sich aber im Verborgenen ab, in geschlossenen Gruppen wie "AfD-Sympathisanten" oder "Die Patrioten". Einige dieser Gruppen wurden jetzt von der Satirepartei "Die Partei" gekapert.

Am Sonntagvormittag um 11.28 Uhr hat Shahak Shapira auf seiner Facebookseite ein Video veröffentlicht, in dem der Satiriker erzählt, dass 31 bislang geschlossene AfD-freundliche Facebookgruppen mit 180.000 Anhängern von Mitgliedern der "Partei" übernommen wurden. Shapira und sein Team hätten die Gruppen vor elf Monaten "infiltriert", später stiegen die Satiriker offenbar zu Administratoren auf. Nun haben die Eindringlinge die Gründer herausgeworfen, die Gruppen umbenannt und – zumindest teilweise – öffentlich gestellt, berichten unter anderem Welt und Hamburger Abendblatt.

Die Gruppe, die jetzt unter dem Namen "Hummus-Liebe" zu finden ist, hieß früher laut Abendblatt "Heimat Liebe". Und in der Tat: Wer sich die Mühe macht, die Timeline nach unten zu scrollen, sieht dort unter anderem Postings der Identitären Bewegung zum Familiennachzug syrischer Flüchtlinge und Werbung für einen Song, der der AfD zugeschrieben wird. Admins der Gruppe sind tatsächlich unter anderem Shapira und "Die Partei".

Bislang, so Shahak Shapira, hätten Bots die Gruppen automatisch mit neuer rechter Propaganda gefüttert. "Von nun an werden Sie ausschließlich von echten Menschen verarscht." Neue Regeln für den Umgang in den Facebookforen hat er auch bekannt gegeben: Hetze gegen Muslime sei ab sofort immer gegen Mekka auszurichten, Kritik am Gender-Irrsinn müsse von nun an geschlechtsneutral formuliert werden.

Dass die Aktion unter AfD-Fans durchaus Aufsehen erregt, zeigt Kritik unter Shapiras Posting: "

