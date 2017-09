Wo ist Hurrikan Irma jetzt? Und kommt als nächstes schon José? Die wohl anschaulichste App, die aus Wetterdaten eine interaktiven Karte macht, ist Windy.com. Sie nutzt offizielle Quellen, zeigt Wind, Temperatur, Böen, Wassertemperatur. Ihre Macher hatten sie eigentlich für Surfer und Segler erfunden.

Wie eine lila-blaue Schnecke mitten in einem Farbenmeer aus Grün und Blau schiebt sich Hurrikan Irma auf dieser Karte durch die Karibik. Doch so langsam wie es scheint ist dieser Sturm nicht – jedenfalls nicht in seinem Inneren. Windgeschwindigkeiten von knapp 300 Kilometern pro Stunde, noch heftigere Böen und eine riesige Masse an Energie geben Irma ihre zerstörerischste Kraft. Sie ist zwar nicht der stärkste Hurrikan aller Zeiten, aber sie könnte der verheerendste werden.

So schön! So gefährlich!

Auf Windy.com können Sie fast in Echtzeit verfolgen, wo Irma entlang wirbelt – errechnet aus Vorhersagedaten der internationalen Wetterstationen. Kleine Icons ermöglichen, sich Windgeschwindigkeiten, Temperatur und andere Daten anzeigen zu lassen. Die kleinen Symbole von Kite-Surfern lassen erahnen: Diese Anwendung wurde ursprünglich für Wassersportler entwickelt. Programmiert wurde sie von einem Prager Start-up um den Tech-Millionär Ivo Lukačovič. Die App ist nicht nur grafisch schön, sondern nutzt Daten anerkannter Vorhersagemodelle. Eines davon ist das Global Forecast System (GFS) der US-Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung (NOAA), ein anderes wird vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) bereitgestellt.

Miami im Auge des Sturms

Mehrere Karibikinseln, darunter Barbuda und Saint-Martin (hier erste Bilder der Verwüstung), hat Hurrikan Irma bereits verwüstet: Dort sind mehr als 90 Prozent aller Gebäude und Straßen zerstört. Auch die Dominikanische Republik und Haiti hat Irma schon passiert. Derzeit zieht der Sturm an Kubas Küste entlang in Richtung Florida. Die größte Befürchtung im Moment: Die Millionenstadt Miami könnte voll getroffen werden.

Nicht nur in dramatischen Zeiten wie jetzt, auch sonst ist Windy.com eine sehr brauchbare Wetterapp. Statt "Florida Beach" oder "Nassau, Florida" können Sie natürlich einfach Ihren Wohnort eingeben.

Alles zu Irma, weiteren Hurrikanen, die sich über dem Atlantik zusammenbrauen, Einschätzungen von Klimaforschern sowie die aktuelle Entwicklung lesen Sie auf dieser Seite.

Weitere Netzfundstücke finden Sie im Teilchen-Blog.