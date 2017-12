AfD – einsam im Bundestag

Die AfD ist da – und wo sind die anderen? Der Essener AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter stellt die Abgeordneten seiner Fraktion in einem Facebook-Posting als vorbildliche Parlamentarier dar, während in den Reihen der "Altparteien" noch "gähnende Leere" herrscht. Doch die Wirklichkeit sah offenbar ein wenig anders aus. Genauso wie ursprünglich auch das Facebook-Posting selbst.

Am Dienstagvormittag um 8:39 Uhr postete Keuter zwei Bilder – und einen Text, der zu dieser Zeit noch ein wenig anders lautete als aktuell im Posting sichtbar, nämlich: "Heute Plenarsitzung. Charakteristisch: Die AfD läuft ein, DIN den Reihen der Altparteien herrscht gähnende Leere." Eine Minute später änderte er den Satz in "Charakteristisch: Die AfD läuft ein, die Reihen der Altparteien herrscht gähnende Leere."

Wollte Keuter damit sagen, dass seine Fraktion vorbildlich ihrer Abgeordnetenpflicht nachkommt, während die anderen Parteien die Sitzung schwänzen? Zumindest lässt der ursprünglich gepostete Satz diese Deutung vermuten. Die Tatsache allerdings, dass 21 Minuten vor Sitzungsbeginn nicht alle Abgeordneten an ihren Plätzen sitzen, ist nicht weiter ungewöhnlich.

Endlich wieder eine harte Opposition im #Bundestag: #AfD-Abgeordnete sind 21 Minuten vor Sitzungsbeginn im Plenum, um dann empört die Abwesenheit der "Altparteien" über Social Media zu dokumentieren. Not impressed! pic.twitter.com/fQvwxflrhR — Johannes Hillje (@JHillje) December 12, 2017

Und so reagierte die Grünen-Politikerin Renate Künast mit einem süffisanten Antwort-Tweet:

Ich glaube, die anderen hatten 20 Minuten vor der Sitzung noch was zu arbeiten.😜 — Renate Künast (@RenateKuenast) December 12, 2017

Tatsächlich war das Plenum später gut gefüllt – und zwar nicht nur mit AfD-Abgeordneten, wie ein Foto der Nachrichtenagentur dpa zeigt. Es wurde zu Beginn der Sitzung aufgenommen, zeigt das Gedenken an den verstorbenen SPD-Politiker Ewald Schurer und einen gut gefüllten Sitzungssaal.

Doch Keuters Posting hatte da schon seine Kreise gezogen. Auf Nachfrage der WAZ bestritt Keuter, dass sein Posting den Eindruck erwecken sollte, die anderen Parteien würden die Bundestagssitzung schwänzen. Er habe lediglich zeigen wollen, dass seine Fraktion wieder mit zahlreichen Abgeordneten präsent wäre.

Und in der Tat liest sich Keuters Posting plötzlich viel harmloser. Um 15:50 Uhr hat er einen "Nachtrag" verfasst, in dem er berichtet, dass seine Fraktion "fast immer noch vollständig anwesend" ist. Keuter hat aber auch – ohne dies kenntlich zu machen – den Anfangssatz abgemildert, der die Situation im Plenum um 8:39 Uhr beschreibt. Plötzlich heißt es nicht mehr "Charakteristisch: Die AfD läuft ein, die Reihen der Altparteien herrscht gähnende Leere" sondern "Charakteristisch: Die AfD läuft FRÜH ein, in den Reihen der Altparteien herrscht NOCH gähnende Leere." Hier können Sie die Geschichte des Postings nachverfolgen. (Sie können auch auf das Facebook-Posting gehen, dann oben rechts auf die drei Punkte klicken und sehen über "Edit History" die einzelnen Änderungen.)

Aber eines kann man den AfD-Abgeordneten nicht absprechen. Pünktlich waren sie. Überpünktlich sogar.

