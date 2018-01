Donald Trump ist als Dealmaker bekannt. Doch was er bei der gestrigen Pressekonferenz im Weißen Haus bekannt gab, zeigt: Dieser Präsident kann auch verkaufen. Sogar Dinge, die gar nicht existieren.

Beim Treffen mit Norwegens Premierministern Erna Solberg berichtete Trump stolz von einem Deal: Im November hätten die USA F-52- sowie F-35-Kampfjets an Norwegen geliefert. Insgesamt seien es 52 Jets gewesen, manche seien sogar etwas vor der vereinbarten Zeit zur Verfügung gestellt worden.

Die Sache ist aber: F-52 Kampfjets existieren nur in der Welt des Computerspiels Call of Duty: Advanced Warfare. In der Realität gibt es dieses Flugzeug nicht. Tatsächlich wurden 40 F-35-Kampfjets an Norwegen verkauft, wie die Rüstungsfirma Lockheed Martin der Washington Post bestätigte. Zehn seien bereits ausgeliefert worden.

Ist Trump also ein leidenschaftlicher Call of Duty-Zocker? Oder hat er sich nur verlesen? Diese Frage wollte Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders der Washington Post nicht beantworten.

Die F-35 gehört zu den bestausgestattetsten Kampfflugzeugen der USA. Lockheed Martin hat das Flugzeug auch an europäische Länder wie Italien, Niederlande oder eben Norwegen verkauft. Auch Deutschland soll eine Anschaffung geprüft haben.

