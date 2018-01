Das Foto zeigt einen jungen Mann und seinen Vater – und ist das vorläufige Happy End einer Geschichte, die so wahrscheinlich nur die sozialen Medien schreiben können.

Alles fing am ersten Weihnachtsfeiertag an. Damals postete der 24 Jahre alte Norman einen Aufruf auf Twitter. "Ich suche meinen Papa." Vor zehn Jahren sei sein Vater verschwunden. Er sei obdachlos, alkoholabhängig, lebe in Hamburg und sein körperlicher Zustand sei offenbar ziemlich schlecht. Norman bat um Retweets.

Bis heute wurde der Tweet knapp 20.000-mal weitergeleitet und bereits einen Tag später kam die erste Erfolgsmeldung.

Ein junger Mann aus Hamburg hat sich gerade gemeldet. Er arbeitet dort, wo mein Vater schläft. Sie reden fast täglich. Er konnte mir Dinge über ihn erzählen, die ich nie auf Twitter gepostet habe. Wir haben ihn gefunden! Ich bin mir ganz sicher. — norman (@deinTherapeut) December 26, 2017

Zahlreiche Medien berichteten über die Suche, viele Menschen auf Twitter berührte die Geschichte des jungen Mannes. Norman, der momentan in Boston lebt und dort als Au-pair arbeitet, twittert seitdem fast jeden Tag sehr eindrücklich und persönlich Updates über die Suche nach seinem Vater. Anfang Januar kam es zum ersten Gespräch der beiden seit acht Jahren.

Wir haben telefoniert. Gebt mir ein bisschen Zeit. — norman (@deinTherapeut) January 4, 2018

"Hier ist der Papa", sagte er. Und er klang nicht wie der obdachlose Mann auf dem Foto, das ich so lange angestarrt hatte. Er klang wie Papa. — norman (@deinTherapeut) January 5, 2018

"Ab und zu lachte er und es klang wie früher", schreibt Norman in einem seiner nächsten Tweets – und dass sein Vater nie damit gerechnet hätte, dass sein Sohn mal in Amerika wohnen könnte. Er sei stolz auf Norman. Wieder ein paar Tage später informierte Norman, dass er nach Deutschland fliegen werde, um seinen Vater zu treffen:

Jetzt ist es offiziell: Ich fliege nach Deutschland, um meinen Vater zu treffen. Begleitet Ihr mich? — norman (@deinTherapeut) January 11, 2018

Zunächst trifft er dort andere Familienmitglieder.

Mama hat die komplette Verwandtschaft zum Kaffee eingeladen. Tante Heidi hat Käsekuchen mitgebracht. Onkel Wolfgang grunzt beim Lachen. Alles beim Alten. — norman (@deinTherapeut) January 25, 2018

Schließlich sammelt er seine beste Freundin Lisa ein und fährt mit ihr nach Hamburg, wo es plötzlich Probleme gibt.

Papa könne nicht zum Treffpunkt kommen. Nachdem er sich gestern selbst aus dem Krankenhaus entlassen habe, sei seine Hüfte noch schwer verletzt. — norman (@deinTherapeut) January 27, 2018

Am Ende sehen sich die beiden doch. Lisa und Norman mussten eine Weile suchen. Sie grasten am gestrigen Sonntag die Orte ab, wo sich Normans Vater sonst offenbar häufig aufgehalten hat. Und schließlich fanden sie ihn: schlafend vor einer Sparkassenfiliale.

Lisa ergriff die Initiative und stellte sich vor: "Ich bin Lisa, Normans beste Freundin." Er schaute ungläubig. "Norman? Mein Norman?" Erst in diesem Moment verstand ich. Papa hatte mich überhaupt nicht erkannt. — norman (@deinTherapeut) January 28, 2018

Lisa zeigte auf mich. "Er steht direkt vor dir." Mein Vater sah mich an und verstummte. "Papa", sagte ich also, ging auf ihn zu und umarmte ihn. Kurz passierte nichts, dann zog er mich fest an sich heran. Er nuschelte in meine Jacke: "Das glaube ich nicht." — norman (@deinTherapeut) January 28, 2018

Und - ich schwöre - diesen Moment werde ich im Leben nicht mehr vergessen. — norman (@deinTherapeut) January 28, 2018

Wer die Geschichte von Norman und seinem Vater etwas ausführlicher – und vor allem: in Normans eigenen Worten – nachlesen möchte, kann dem 24-Jährigen auf Twitter folgen, dort ist er unter @deinTherapeut zu finden.