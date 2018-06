Ein zuversichtlicher Botschafter – das NSU-Medienlog vom 27. Mai 2013

An jedem Werktag fassen wir im NSU-Prozess-Blog die wichtigsten Medienberichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Erneut rassistische Anschläge? Rückschau: Am Freitag attackierten Unbekannte erneut linke Einrichtungen in München, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Diesmal seien die Fenster der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Kurt-Eisner-Vereins eingeschlagen worden. Die Polizei vermutet einen rechtsextremen Hintergrund und einen Zusammenhang mit dem NSU-Prozess. „Wir haben eine Häufung von Sachbeschädigungsdelikten“, zitierte die Süddeutsche Zeitung den Polizeisprecher. „Wir nehmen das ernst und haben Maßnahmen ergriffen.“ Bereits vergangene Woche wurden verschiedene Einrichtungen in München attackiert.

Vertrauen in das deutsche Recht: Der deutsche Botschafter in der Türkei, Eberhard Pohl, äußert sich zum NSU-Prozess: Er sei sich sicher, dass die Schuldigen die Strafe erhalten, die sie verdienten. „Ich bin selbst Jurist. Ich vertraue vollends in das deutsche Recht“, zitierte ihn die türkische Tageszeitung Zaman.

Das ist deshalb bemerkenswert, weil es auch von türkischer Seite Vorwürfe an die deutsche Justiz gab, sie habe nicht unvoreingenommen und intensiv genug ermittelt.

Zum Auftreten der Angeklagten Beate Zschäpe spielte Pohl auf die vielen Berichte aus den ersten Prozesstagen an, in denen viele Äußerlichkeiten beschrieben wurden. „Für mich ist nicht wichtig, wie sie angezogen war und vor Gericht aussah“, sagte Pohl.

