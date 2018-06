„Braunes Netz“ – das Medienlog vom Dienstag, 2. Juli 2013

Wie kommentiert eigentlich die rechte Szene den NSU-Prozess im Netz? Dies hat sich Solveig Bach von n-tv genauer angesehen. Ihr Fazit: Jeder Prozesstag wird aufmerksam verfolgt und in sozialen Netzwerken, Foren und via Twitter diskutiert. Das Verhalten der Angeklagten Beate Zschäpe wird dabei gelobt.

Die Autorin stellte fest, dass die User immer auf dieselben Argumentationsmuster zurückgreifen: Sie diffamieren etwa die Opfer als Kriminelle und behaupten, dass die Getöteten in der Mafia-Szene verstrickt gewesen sind – eine Sichtweise, die auch lange Zeit die Ermittlungen bestimmt hatte. Den Recherchen von Bach zufolge würden auch viele behaupten, dass es keinerlei Belege für die NSU-Morde gibt. „Die Hauptangeklagte Zschäpe dient als Folie für altbekannte rechtsextreme, nationalistische und eurokritische Positionen“, kommentiert die Autorin.

Thema in den türkischsprachigen Medien ist das Treffen der Kanzlerin gestern mit Angehörigen der NSU-Opfer.

Die englischsprachigen Onlinemedien berichten nach wie vor nicht mehr über den NSU-Prozess.

