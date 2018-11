Zschäpes Brief, Zschäpes Kleidung – das Medienlog vom Montag, 19. August 2013

Der Brief an Robin S. bestätige, dass die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, ihre Kleidung sorgfältig auswähle, schreibt die Hamburger Morgenpost am Wochenende und greift damit einen Bericht der Welt auf (vgl. Medienlog vom 16. August 2013). Die Zeitung hatte aus einem Brief zitiert, den Zschäpe an den Rechtsextremisten Robin S. geschrieben hat. Darin schreibe die mutmaßliche Rechtsterroristin unter anderem über ihr Erscheinungsbild vor Gericht.

Zu dem Brief veröffentlichten auch NTV und ein türkischsprachiges Nachrichtenportal kurze Meldungen.

Keine Berichte zum NSU-Prozess in englischsprachigen Onlinemedien.

