Keine Berichte zum NSU-Prozess

Freitag, 23. August 2013: Wie schon am Donnerstag stand der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur NSU-Mordserie im Mittelpunkt der Berichterstattung, sowohl in den deutschen als auch in den türkischsprachigen Onlinemedien.

Das Blog Publikative.org veröffentlicht eine Pressemitteilung der Nebenklageverträter zum Abschlussbericht. Die Nebenkläger kritisieren unter anderem, dass in dem Bericht zwar auf das Behördenversagen hingewiesen wurde, jedoch nicht auf institutionellen Rassismus. Keine Berichte jedoch direkt zum NSU-Prozess.

Donnerstag, 22. August 2013: Zum NSU-Prozess keine Berichte. Zur NSU-Mordserie legt der Untersuchungsausschuss heute seinen Abschlussbericht vor.

Mittwoch, 21. August 2013: Keine Berichte

Dienstag, 20. August: Keine Berichte

