Ein teurer Prozess – das Medienlog vom Donnerstag, 12. September 2013

Etwa 150.000 Euro kostet der NSU-Prozess pro Verhandlungstag, das sagte der Präsident des Oberlandesgerichts Karl Huber der Zeitung Münchner Merkur. Unter anderem griff Focus.de die Meldung auf.

Bei derzeit 190 angesetzten Verhandlungstagen würde der Prozess demnach mehr als 28 Millionen Euro kosten. Gerichtspräsident Huber räumt im Interview mit dem Münchner Merkur außerdem ein, das Medienecho unterschätzt zu haben, gleichzeitig kritisiert er „unsachliche Angriffe“ auf das Oberlandesgericht München als überzogen.

Um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, müsste die Justiz ihre Medienarbeit verstärken, um ihre Entscheidungen besser erklären zu können.

Außerdem sprach sich Huber dafür aus, dass Teile der Hauptverhandlung in einen anderen Gerichtssaal übertragen werden könnten, zum Beispiel die Verlesung des Urteils. Weiterhin forderte Huber im Interview die Beteiligung von Nebenklägern zu begrenzen und eine klare Regelung für die Zulassung von Journalisten.

In den türkischsprachigen Zeitungen war der 13. Todestag von Enver Şimşek Thema. Etwa in der Europa-Ausabe der türkischsprachigen Zeitung Sabah und auf dem Nachrichtenportal Haber Yurdum. Şimşek wurde mutmaßlich von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen und erlag am 11. September 2000 im Krankenhaus seinen Verletzungen. In seiner Heimatstadt Schlüchtern wurde eine Gedenktafel enthüllt.

Keine Berichte in englischsprachigen Onlinemedien.

