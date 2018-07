Warum Pollen Sie an der Nase herumführen

Blumen sind schön anzuschauen. Blühende Bäume auch. Allergiker jedoch können sich an der schönen Natur nicht immer erfreuen. Denn so farbenfroh die Flora im Frühling auch ist – viele Menschen haben in der Jahreszeit sprichwörtlich mit sich zu kämpfen.

Aber warum dreht bei manchen der Körper durch, wenn sie nur einen Löwenzahn aus der Ferne sehen – während andere sich problemlos in eine pollenverseuchte Blumenwiese legen können? Und was passiert mit uns, bevor die Nase läuft und die Augen tränen? Die Experten der Wissensplattform It’s okay to be smart haben alles Wissenswerte über Allergien in diesem unterhaltsamen und lehrreichen Video zusammengetragen.

Bevor wir Sie jetzt mit Fachbegriffen wie IgE-Antikörper und Histamin belästigen – schauen Sie sich den Clip einfach selbst an. Aber Vorsicht: Manche Allergiker könnten schon alleine vom Zuschauen einen Niesanfall bekommen. Zum Beispiel, wenn sie den Pollen-Auswurf eines Baumes bei Minute 1:15 sehen. (Wenn Sie das Ganze lieber auf Deutsch nachlesen wollen, schauen Sie sich diese Grafik an.)

Das Video erklärt auch, warum Kinder manchmal auf ganz andere Stoffe allergisch reagieren als ihre Eltern – und was unser höheres Hygiene-Bewusstsein mit der steigenden Zahl von Allergikern zu tun haben könnte.

Bleibt nur noch eine Frage: Welche Pollen fliegen heute und morgen und übermorgen durch die Luft? Das können Sie im Pollenflugkalender nachlesen.

