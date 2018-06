Simpsons’ Springfield-Schilder-Schau

"This park is not copless – so please don’t go topless": Schilder mit dieser Aufschrift stehen vermutlich nur in Springfield herum, der Heimat der Simpsons. Selbst Die-Hard-Fans der mehr als 25 Jahre alten Kultserie dürften bei wiederholter Betrachtung der Folgen Details entdecken, die ihnen beim ersten Mal entgangen sind. Zum Beispiel: die Schilder.

Die Website Digg hat ein Best-of der Simpsons-Springfield-Schilder zusammengestellt. Und was sollen wir sagen?

Wir

finden

es

großartig.

Sie wollen mehr? Wir bieten Ihnen Die Simpsons auf Pixel, die Kreuzung mit Minecraft und Maggie, die Forscherin mit Schnuller.

