Was homosexuelle Paare besser können

CDU-Politikerin Katherina Reiche hat sich einmal gegen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der herkömmlichen Ehe ausgesprochen, denn: "Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien." Nimmt man eine neue Studie zur Hand, ließe sich provokativ entgegnen: Und was, wenn Mann und Frau vielleicht gar nicht füreinander bestimmt sind?

Okay, das ist eine etwas reißerische Interpretation der von der Washington Post zitierten Untersuchung der Beratungsfirma PWC sowie des amerikanischen Families and Work Institute. 225 homo- und heterosexuelle Paare wurden dafür befragt, beide Partner verdienen Geld und leben seit mindestens einem Jahr zusammen. Das Ergebnis: Hetero-Paare können von homosexuellen Beziehungen durchaus lernen.

Gleichgeschlechtliche Paare kommunizieren demnach nicht nur besser miteinander, sie teilen die Hausarbeit auch so auf, dass beide Partner zufriedener damit sind. In Hetero-Beziehungen übernimmt immer derjenige (oder meistens: diejenige) mit dem geringeren Einkommen die stereotypisch "weiblichen Aufgaben", also Putzen, Kochen, Wäsche. Der besserverdienende Partner hingegen macht mal was im Garten oder wäscht das Auto. Besonders stressig: Heterosexuelle Frauen, die Vollzeit arbeiten, verbringen im Schnitt doppelt so viel Zeit mit Hausarbeit wie ihr Partner.

Bei homosexuellen Paaren ist das der Erhebung zufolge alles etwas entspannter. Sie teilen sich beispielsweise die Kinderbetreuung (so sie denn Kinder haben, aber das ist ein anderes Thema) öfter zu gleichen Anteilen auf.

Das macht die Homo-Paare zufriedener. Zumindest sind sie öfter der Meinung, dass die Arbeitsteilung gerecht ist, schließlich hat man ja drüber gesprochen. 20 Prozent der Hetero-Frauen hingegen sagten, sie hätten gerne über eine faire Aufteilung der Hausarbeit diskutiert – es letztlich aber bleiben lassen. Homosexuelle Frauen und Männer stimmten dieser Aussage seltener zu. Warum die heterosexuellen Frauen das Problem nicht ansprachen, erklärt die Studie (die gesamte Untersuchung finden Sie hier als pdf) jedoch nicht.

Wenn homosexuelle Lebenspartner – zumindest in diesem Bereich – zufriedener sind als heterosexuelle Ehepaare, ist die Ehe (Achtung: Provokation!) vielleicht doch nicht für die Menschen gemacht. Unser Autor Sven Stockrahm hat kürzlich vorgeschlagen, die Lebenspartnerschaft für Hetero-Paare zu öffnen und die Ehe abzuschaffen. Die Probleme zwischen Mann und Frau wären damit jedoch nicht gelöst.

