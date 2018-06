Springfield ist wohl der bekannteste ominöse Ort der Welt. Aber lässt er sich aus dem Fernsehen auf eine Landkarte bringen? Seit gut 25 Jahren sind Simpsons-Fans davon besessen, die Stadt verorten zu wollen. Die Seite Atlas Obscura, eine virtuelle Sammelstelle für wundersame Dinge und Orte, hat eine Auswahl von Springfield-Visualisierungen veröffentlicht.

Irgendwo zwischen Kentucky, Nevada, Maine und Ohio soll die Simpsons-Stadt liegen, am Fuß eines Berges und am Ufer eines Flusses, ihr West-Teil drei Mal so groß wie Texas. Gleichzeitig wirkt sie wie eine prototypische Mittelklasse-Kleinstadt, die mit zwei Sportstadien, einem Atomkraftwerk und einem imaginären U-Bahn-System gar nicht als ganz so "klein" durchgeht. Doch Springfield ist wohl alles und nichts von alledem, ein ewiges geografisches Rätsel – Wikipedia listet vier fiktionale und unzählige reale Städte mit diesem Namen. Aber wie sieht sie denn eigentlich aus?

Bietet vielleicht das Smartphone-Spiel Tapped Out eine halbwegs offizielle Abbildung der Stadt?

Oder sieht Springfield vielmehr so aus, wie es Jerry Lerma und Terry Hogan ersonnen haben?

Wie schaut es mit denn mit den U-Bahn-Trassen aus? Es bleibt ein Mysterium, wie der Tumblr Transitmaps bereits vor einiger Zeit feststellte:

Schauen Sie sich ruhig genauer in Springfield um:

Hier können Sie einen Stadtrundgang in Minecraft machen

und hier die zahlreichen Schilder bestaunen, die Ihnen in all den Folgen garantiert noch nicht aufgefallen sind.

