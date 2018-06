Australier hilft dem weinenden Rentner

Ein Mann sitzt auf dem Boden. Er weint. Neben ihm liegen sein Sparbuch und ein Personalausweis. Das Foto, das der AFP-Fotograf Sakis Mitrolidis Anfang Juli gemacht hat, zeigt den griechischen Rentner Giorgos Chatzifotiadis aus Thessaloniki. Seine Geschichte wird im Netz zum Symbol für die Griechenland-Krise – und nun auch zur Hoffnung für Millionen Griechen, dass sich manchmal die Dinge überraschend schnell zum Guten wenden. Denn, das dürfen wir vorwegnehmen: Die Geschichte von Giorgos Chatzifotiadis hat ein Happy End.

Zur Vorgeschichte: Die Regierung von Alexis Tsipras hatte – um die Lage zu entschärfen – die Banken geschlossen, an den Geldautomaten gibt es pro Tag nicht mehr als 60 Euro. Leidtragende sind anfangs vor allem die Rentner, die häufig keine EC- oder Geldkarte haben.

Chatzifotiadis war zur Bank gegangen, um die Rente seiner Frau abzuholen. Er bekam kein Geld und versuchte es bei anderen Kreditinstituten. Als man ihm bei der vierten Bank gesagt hatte, dass er das Geld nicht bekommt, brach er zusammen. Das Wachpersonal musste ihm wieder aufhelfen.

Das Foto ging um die Welt. Alleine der AFP-Tweet wurde mehr als 2.300-mal retweetet. Chatzifotiadis, Rentner aus Thessaloniki, war plötzlich zum Gesicht der griechischen Krise geworden.

In Australien sah James Koufus das Bild auf Facebook. Der Grieche kam ihm bekannt vor. Er recherchierte und fand heraus: Chatzifotiadis und sein Vater lebten im selben Ort in Griechenland. Der Vater starb vor 18 Monaten, er hinterließ Koufus eine beträchtliche Summe, berichtet The Australian. Mit diesem Geld will der Chef der Finanzfirma Gap Finance nun nach Griechenland fliegen und Chatzifotiadis seine Rente bezahlen, zwölf Monate lang – oder "so lange es nötig ist". Auf Facebook postete er dazu einen Suchaufruf.

Inzwischen, so berichtet news.com.au, hat Koufus den Rentner gefunden. Am Samstag will er ins Flugzeug steigen.

Hier erklärt AFP-Fotograf Mitrolidis, wie es zu den Aufnahmen kam.

