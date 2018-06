Zeitmanagement: Warum Sie im Job nichts hinbekommen

Arbeiten Sie effizient? Oder, anders gefragt, wird in Ihrer Firma effizient gearbeitet? Wahrscheinlich sehen Sie es folgendermaßen: Ich wäre so gerne ein guter Angestellter, würde mich mit Freude auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, aber die Strukturen, DIESE VERFLIXTEN STRUKTUREN MACHEN MICH W A H N S I N N I G !!!!!

Stop! Bevor Sie jetzt einen Schreianfall bekommen, sich Ihr Blutdruck in ungesunde Höhen bewegt oder Sie sich für einen nutzlosen Zeitmanagementkurs eintragen, schauen Sie, was die Blogger von Doghouse Diaries aufgeschrieben haben. Die Washington Post zeigt deren Grafik mit verschiedenen Organisationsstrukturen, die praktischerweise für jeden Typus gleich den passenden Survival Guide liefern.

Klassische Unternehmen werden beispielsweise gerne nach der Matrix-Struktur geführt, die allerdings keine großen Entfaltungsmöglichkeiten bietet. "Ihre einzige Hoffnung ist, dass Sie eines Tages kündigen und eine Saftbar in St. Lucia eröffnen", schreiben die Macher von Doghouse Diaries.

Das klingt nicht gut. Aber immer noch besser, als wenn Sie in einem Amöben-Unternehmen arbeiten oder einer Firma, die in der Garnknäuel-Struktur aufgestellt ist. In letzterem Fall ist wohl alle Hoffnung vergebens.

